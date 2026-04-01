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韓國進口俄石腦油！網敲碗「台灣能買嗎」：有貨就去哪裡買

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國成功從俄國進口2.7萬噸石腦油，引發台灣網友關注是否可借鑒此舉。法新社
韓國成功從俄國進口2.7萬噸石腦油，引發台灣網友關注是否可借鑒此舉。法新社

南韓成功自俄羅斯進口石腦油，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼新聞後質疑，美方既已放寬限制，台灣是否也能比照進口俄國能源以壓低成本與通膨，相關貼文迅速引發留言潮，討論焦點集中在能源政策、國際立場與現實利益之間的拉扯。

根據媒體報導，在中東局勢緊張、石腦油供應吃緊背景下，南韓透過政府與企業合作，自俄羅斯進口2.7萬噸石腦油，雖僅能支撐數日需求，但象徵替代供應來源的突破。美方亦暫時放寬對俄能源制裁，允許以盧布等方式交易，使南韓得以操作此筆採購。

一名網友在PTT發文從台灣角度切入，認為若韓國可行，台灣理論上也能透過類似方式進口俄油，甚至可能因價格較低而有助於壓抑通膨。不過其語氣帶有疑問，並未下定論，主要是拋出政策與市場可能性的討論空間。

多數網友留言則聚焦「現實利益優先」，認為能源問題本質就是價格與供應，直言「哪裡有貨就去哪買」、「便宜才是真的」，並指出國際政治最終仍以利益為導向。也有人認為南韓策略靈活，能在不同陣營間取得平衡，相較之下台灣「選邊站」可能限制了能源取得彈性。此外，部分留言提及石腦油用途廣泛，對石化產業影響重大，因此供應穩定性更為關鍵。

然而，討論中也出現大量爭議與分歧。有網友批評進口俄油等同間接資助戰爭，也有人質疑數量有限、象徵意義大於實質效益；另有一派將議題延伸至台灣外交與能源政策，批評或支持政府立場，甚至涉及對美國與俄羅斯關係的不同解讀。整體而言，該議題不僅是能源供應問題，更引發對政治立場與經濟現實的激烈辯論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

能源 南韓 美國 天然氣

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