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美光暴跌跌破「劉德音防線」！連董座都被套⋯網憂記憶體風向變了

聯合新聞網／ 綜合報導
美光股價暴跌近10%，跌破台積電前董事長劉德音的進場成本，市場對記憶體需求前景感到不安。（路透）
美光股價暴跌近10%，跌破台積電前董事長劉德音的進場成本，市場對記憶體需求前景感到不安。（路透）

記憶體大廠美光股價重挫近10%，並跌破前台積電董事長劉德音買進成本，引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞後質疑，記憶體現貨價格走弱是否暗示未來合約價漲幅不如預期，甚至認為連業界重量級人物也難掌握市場方向，討論焦點集中在「記憶體景氣是否反轉」與「大咖也會被套牢」。

根據媒體報導，美光自3月中旬財報公布後持續遭到拋售，股價在短短數日內累計下跌約30%，並跌破劉德音今年初以337美元進場的成本價。儘管公司受惠AI需求帶動營收表現強勁，但市場對其龐大資本支出產生疑慮，成為股價轉弱主因。

一名網友在PTT發文從產業面解讀，認為股價提前反映市場預期，推測記憶體報價後續漲勢可能不如先前樂觀，甚至以「連台積電風向球都摸不清」形容市場不確定性。其觀點偏向悲觀，認為現貨走弱可能是景氣轉折的前兆。

多數網友留言則帶有嘲諷與觀望態度，不少人以「相信劉董」反諷，認為即使是重量級投資人也可能被套牢，顯示市場沒有絕對準則。也有人指出，美光此前漲幅過大，本來就存在回檔壓力，「短期暴漲站不住就回檔」屬正常現象。此外，部分網友提到公司仍在擴大徵才，認為基本面未必轉差，只是股價與基本面出現短期脫鉤。

另一方面，也有不同觀點認為不必過度解讀。有網友指出劉德音資產雄厚，該筆投資可能僅占其資產一小部分，即使帳面虧損也無關痛癢；也有人認為長期仍看好AI帶動記憶體需求，短線下跌反而可能是布局機會。不過仍有一派提醒，記憶體產業本就循環性強，投資人需留意景氣反轉風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美光 台積電 劉德音

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