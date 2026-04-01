美國防部長涉「戰前布局」？網質疑內線炒股：戰爭也能當投資題材

美國國防部長赫格塞斯遭爆在對伊朗動武前，其理專曾試圖投資國防產業ETF，引發市場對內線交易的質疑，也在PTT掀起熱議。一名網友轉貼相關報導並補充背景後，將事件與戰爭、軍工股與AI軍事應用連結，討論迅速延燒，焦點集中在「政策決策是否提前外洩」與「戰爭是否淪為資本操作工具」。

根據外媒報導，赫格塞斯的理專曾在美國對伊朗採取軍事行動前，接洽投資貝萊德旗下國防工業ETF，金額達數百萬美元，但最終並未成交。五角大廈否認相關說法，稱報導為捏造。不過此事件發生之際，市場正關注政策公布前出現「精準押注」的現象，使外界對資訊是否提前流出產生疑慮。

一名網友在PTT發文進一步延伸指出，該ETF主要持股包括洛克希德馬丁、諾斯洛普格拉曼與Palantir等軍工與軍用AI公司，並質疑若戰爭與AI武器應用出現爭議，恐影響相關企業股價。他也提及部分軍事行動疑似由AI執行且出現誤擊，引發對軍工產業風險與監督機制的關注。

多數網友則將焦點放在「內線交易」與政治道德問題，認為若消息屬實，形同利用戰爭政策提前布局市場，「大官炒股、小兵送死」的說法頻頻出現。也有人將矛頭指向整體政府團隊，質疑政策與資本市場之間界線模糊，甚至直言「整團在炒股」，顯示對制度信任的動搖。

另一方面，也有不同聲音認為事件尚未證實，且投資行為未必違法，甚至有人指出國防部長看好軍工產業並不意外。此外，部分網友從市場角度分析，指出即便戰爭題材存在，相關ETF近期仍下跌，顯示市場反應並非單一利多。

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