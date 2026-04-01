正二ETF分割報酬率歸零？他哀號「賺賠看不到」 網曝解決辦法

正二ETF完成分割後，部分投資人發現帳上報酬率歸零，引發PTT熱議。一名網友表示，分割前原本可正常查看損益，分割後卻全部消失，甚至在市場下跌時「毫無感覺」，擔心錯失停損時機，相關貼文引來大量回應，討論焦點集中在券商系統處理差異與投資人資訊落差。

原PO指出，自己使用國泰證券系統，正二ETF分割後不僅報酬率消失，連成本資訊也無法正確顯示，導致無法判斷目前盈虧狀況。由於未事先記錄買進價格，也讓他陷入「不知道到底賺還賠」的困境，反映不少散戶在公司行動後面臨的實務問題。

多數網友留言則認為，這類情況多半是券商尚未完成調整，通常需要數個工作天才會恢復正常顯示。有投資人分享經驗指出，過去ETF分割或減資後，系統會延遲更新，因此短期內報酬率歸零屬常見現象。此外，也有人建議自行手動輸入成本，或透過存摺、交易紀錄回推價格。

然而，針對不同券商的處理能力，網友看法明顯分歧。不少人點名國泰、玉山、台新等券商「直接歸零」、「不能修改成本」，甚至出現帳面看似「爆賺」但實際虧損的情況；相較之下，元大、富邦與永豐則被認為系統調整較完整，能自動計算分割後成本，獲得較多好評。

另一方面，也有網友以戲謔方式回應，認為「看不到損益反而適合長期投資」，甚至笑稱可以「關App十年再看」。不過仍有不少人提醒，若缺乏正確成本資訊，恐影響投資判斷與風險控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。