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台積電（2330）跌破1800元能進？閉眼隨便買…多頭總司令張錫：明年上看3000元

聯合新聞網／ 綜合報導
前國泰投信董座張錫認為台積電回檔至1800元以下是閉眼買的好時機，並看好在AI與先進製程帶動下明年股價上看3000元。記者蔡靜紋／攝影
前國泰投信董座張錫認為台積電回檔至1800元以下是閉眼買的好時機，並看好在AI與先進製程帶動下明年股價上看3000元。記者蔡靜紋／攝影

台積電（2330）股價自站上2000元歷史高點後回檔至1800元以下，引發市場高度關注。「多頭總司令」前國泰投信董事長張錫表示，在基本面未出現變化下，目前價位「剛剛好」，更直言1800元以下可以「閉眼買」，並預估今年有機會挑戰2500元、明年上看3000元。

他指出，台積電在先進製程與AI需求帶動下，成長動能仍然明確，特別是2奈米製程逐步推進，將持續鞏固產業地位。即使市場開始關注GPU以外的AI架構，但最終仍需依賴先進製造能力，對台積電的長線需求不構成影響。

張錫也強調，台積電股價上漲的關鍵在於獲利成長，而非題材炒作。若未來每股盈餘達120至130元，以本益比20至30倍計算，股價確實有機會挑戰3字頭。他認為，公司資本支出維持紀律，有助降低景氣反轉風險。

不過相關言論在PTT引發熱議，不少網友持保留態度，有人直言「我ok你先買」、「現買現套」、「1800以下閉眼買，我等1500」，也有人質疑「沒對帳單都是喊爽的」，顯示市場對進場時機仍高度分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 先進製程

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