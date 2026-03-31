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台積電（2330）跌破季線外資卻喊上2800元！PTT酸爆：出貨文你倒是買啊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電跌破季線之際花旗逆勢看好AI需求將目標價上調至2800元，但PTT股板網友對此高度戒備，質疑外資邊喊邊賣的操作模式形同出貨文。美聯社
台積電跌破季線之際花旗逆勢看好AI需求將目標價上調至2800元，但PTT股板網友對此高度戒備，質疑外資邊喊邊賣的操作模式形同出貨文。美聯社

台積電（2330）近日跌破季線，外資賣壓未止之際，花旗環球證券卻逆勢上調目標價至2800元，成為目前重量級外資中少數明顯偏多的聲音。報告強調，AI需求已從GPU、ASIC擴散到更大生態系，台積電憑藉先進製程與定價能力，後續營運動能仍強。不過消息一出，PTT股板討論卻明顯偏冷，質疑聲浪比按讚聲更多。

根據報導，花旗看好台積電AI相關營收到2027年有機會年增100％以上，並將合理股價推升至2800元。花旗也同步上修台積電未來幾年資本支出與營收展望，認為在GPU／加速器、網通晶片、伺服器CPU等需求同步擴張下，3奈米、2奈米與A16等先進製程產能將持續放大，帶動2027、2028年營收分別年增36％與25％。在台積電4月16日法說會前，外資多頭派目標價也有逐步上移跡象。

儘管整體風向偏保留，仍有部分網友認為高價並非完全不可能，有人直言「不要笑 真有可能」、「2800明年才有機會 現在很難」，也有人從評價角度切入，認為「台積電本益比誰在給20倍那麼低，你新來的啊」，顯示部分投資人對台積電長線成長性仍有一定信心，認為高目標價未必全然脫離基本面。

不過更多網友明顯不埋單，質疑這類喊價更像出貨訊號。像是「倒貨專用新聞」、「出貨文」、「你倒是買啊？」、「嘴巴說上調 身體倒是很誠實」、「花旗賣爆了好嗎 果然應證什麼叫出貨文」，也有人直接點出矛盾，「昨天還賣超」、「這種騙人買的文章看看就好」。整體來看，市場對外資一邊喊高、一邊賣股的操作模式，戒心相當重。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 外資 花旗 資本支出

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