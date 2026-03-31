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百萬股民的共同庫存！中鋼1張配息加紀念品值200元…股添樂笑：剛好拿去買i珍食
＊原文發文時間為3月27日
被鋼鐵耽誤的紀念品公司、傳產股最後良心、百萬股民的一致庫存，中鋼（2002）今天公告了2026年股東會紀念品，今年不是鋼杯、不是雨傘、不是餐具、不是砧板。
而是「統一超商50元商品卡」
（零股也可以領）
中鋼今年宣布配息0.15元，加上統一超商50元商品卡，相當於買進一張可以獲得200元。
說實話，咱中鋼還是滿有良心的，知道最近行情不好，這200元，剛好可以拿去買i珍食。
不過稍微有點美中不足的是，中鋼過去一年股價從23回落到19.6，一張少了3400元。
◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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