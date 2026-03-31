美伊戰爭準備收工？傳川普願在荷莫茲海峽封閉下停火…PTT鄉民酸：又縮了

根據《華爾街日報》報導，美國政府官員透露，川普已向幕僚表示，即使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍大致維持封閉狀態，也願意結束對伊朗的軍事行動。此舉意味著，美方可能不再優先處理這條關鍵能源航道的開放問題，而是將相關任務延後處理。

報導指出，川普與幕僚近期評估後認為，若強行打通這條戰略要道，恐將使衝突時間超出原先設定的四至六週計畫。因此，美方決定將重心放在既定目標，包括削弱伊朗海軍與飛彈庫存，並逐步降低當前敵對狀態。

同時，美國將透過外交途徑向德黑蘭施壓，要求恢復貿易自由流通。若外交施壓未能奏效，華府將轉而敦促歐洲與波斯灣盟國，主導後續重新開放海峽的行動，顯示美方有意降低直接軍事介入程度。

消息曝光後引發市場與網路討論，PTT上有網友直言「想跑了喔」、「又縮了」，也有人質疑「消息人士、助手、傳、據說」，對消息來源抱持保留態度，整體市場仍在觀望後續發展。

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