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Fed主席鮑爾放鴿？喊話暫不因油價升息…網狂酸：2021年講完就迎來瘋狂升息

聯合新聞網／ 綜合報導
Fed主席鮑爾表示暫不因美伊戰爭與油價波動調整政策，市場雖解讀為不升息的偏鴿訊號，但網友憂心恐重演2021年通膨失控後大幅升息的歷史。（美聯社）
Fed主席鮑爾表示暫不因美伊戰爭與油價波動調整政策，市場雖解讀為不升息的偏鴿訊號，但網友憂心恐重演2021年通膨失控後大幅升息的歷史。（美聯社）

Fed主席鮑爾最新發言引發市場關注，他表示，即使美伊戰爭帶來能源價格波動，目前長期通膨預期仍然穩定，聯準會「目前政策很合適」，暫時不需要因油價上漲而調整政策。換句話說，Fed傾向先觀察，而不是立即出手。

鮑爾指出，能源價格衝擊過去多屬短期干擾，央行通常會等待影響消退，再決定是否調整政策。他也強調，目前仍無法確定伊朗戰爭對經濟的實際影響，但會持續關注對通膨的影響程度。

市場解讀這番談話為偏鴿訊號，認為Fed短期內不會轉向升息，帶動美債價格上漲、殖利率下滑，10年期公債殖利率一度跌至4.33%。整體來看，聯準會目前仍以穩定預期為主，而非立即應對戰爭帶來的能源衝擊。

不過網友對此看法出現分歧，有人直言「笑死」、「崩」，也有人認為「目前政策就是不太想降息 感覺是說不會升息啦」，但也有聲音提醒「上次2021一開始也是說通膨短暫的，後來超大量升息」，顯示市場對Fed判斷仍存疑。

在戰爭持續、油價波動之下，Fed選擇按兵不動，後續是否出現政策轉向，仍有待通膨與經濟數據進一步驗證。投資人關注的焦點，已從「會不會升息」，轉為「會不會太晚才動作」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed 升息 通膨 油價 央行 鮑爾 伊朗戰爭 聯準會

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