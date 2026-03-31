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別被開低走高騙了！郭哲榮示警清明連假後恐破底：市場還沒真正恐慌

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮警告市場嚴重低估中東戰事拖延與油價飆升的通膨衝擊，提醒投資人別被大盤開低走高蒙蔽，清明連假後恐面臨多殺多破底危機，呼籲保守應對。中央社
分析師郭哲榮警告市場嚴重低估中東戰事拖延與油價飆升的通膨衝擊，提醒投資人別被大盤開低走高蒙蔽，清明連假後恐面臨多殺多破底危機，呼籲保守應對。中央社

分析師郭哲榮表示，近期台股雖然只是表面上呈現開低走高、單日跌點看似沒有市場想像中那麼大，但若從整體盤勢來看，其實已經出現搖搖欲墜的跡象。他認為，現在市場最大的問題不是單日跌多少，而是大盤結構正持續轉弱，尤其高點與低點都在下移，投資人不應再自我安慰。

他指出，自己從高檔以來就反覆提醒，這一波真正的核心風險在於中東戰爭，而不是短線技術面反彈能否撐住。許多人認為戰爭不會打太久，甚至覺得影響有限，但他認為這是市場最危險的誤判。因為只要戰事延長，原油供給吃緊就是事實，後續帶來的通膨壓力、資金撤出與市場評價下修，都可能連鎖衝擊台股

談到美伊局勢時，郭哲榮直言，川普的說法反覆，從先前提到48小時、到說本周將見面、再到拋出各種談判訊號，他認為很多話最後都沒有兌現，因此不能再單純相信表面上的談判消息

他判斷，伊朗在這樣的情況下，不太可能輕易接受談判，因為在伊朗眼中，美方一邊放話、一邊施壓甚至動手，根本難以建立信任，這也讓戰爭很難在短時間內收尾。

他進一步表示，伊朗不是沒有求生意志，反而正因為想活下去，才更不可能輕易退讓。再加上以色列持續出手，讓局勢更難降溫，因此這場戰事恐怕會比市場原先預期拖得更久。他認為，現在不是單看某一天美股夜盤有沒有反彈，而是要看原油價格是否持續攀升，因為只要油價還在漲，代表市場真正的壓力沒有解除。

郭哲榮認為，清明連假前的市場氣氛其實沒有真正恐慌，因為如果投資人真的意識到風險，台股不會只是開低走高，而應該出現更明顯的避險賣壓。也正因如此，他反而更擔心清明過後的走勢，認為若戰爭持續、原油續漲，台股連假後仍有進一步破底甚至崩盤的可能，屆時恐怕會出現多殺多壓力。

他也提到，除了權值股壓力浮現外，市場原本還寄望部分族群撐盤，但從盤面來看，連記憶體族群的表現也不太行，顯示資金面與信心面都在轉弱。他強調，當市場還在相信「戰爭不重要」、「很快就會談成」的時候，反而更要提高警覺，因為真正該看的不是表面的反彈，而是川普、伊朗與中東局勢接下來怎麼演變，以及油價是否繼續推高市場壓力。

最後，郭哲榮表示，自己目前仍偏向保守看待後市，並認為這一波最重要的變數就是戰爭拖延時間是否超出市場預期。

若情勢如他所判斷持續惡化，清明過後的大盤恐怕不會太樂觀，投資人應先把風險擺在前面，而不是急著對短線反彈抱持過高期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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