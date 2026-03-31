別被開低走高騙了！郭哲榮示警清明連假後恐破底：市場還沒真正恐慌

分析師郭哲榮表示，近期台股雖然只是表面上呈現開低走高、單日跌點看似沒有市場想像中那麼大，但若從整體盤勢來看，其實已經出現搖搖欲墜的跡象。他認為，現在市場最大的問題不是單日跌多少，而是大盤結構正持續轉弱，尤其高點與低點都在下移，投資人不應再自我安慰。

他指出，自己從高檔以來就反覆提醒，這一波真正的核心風險在於中東戰爭，而不是短線技術面反彈能否撐住。許多人認為戰爭不會打太久，甚至覺得影響有限，但他認為這是市場最危險的誤判。因為只要戰事延長，原油供給吃緊就是事實，後續帶來的通膨壓力、資金撤出與市場評價下修，都可能連鎖衝擊台股。

談到美伊局勢時，郭哲榮直言，川普的說法反覆，從先前提到48小時、到說本周將見面、再到拋出各種談判訊號，他認為很多話最後都沒有兌現，因此不能再單純相信表面上的談判消息。

他判斷，伊朗在這樣的情況下，不太可能輕易接受談判，因為在伊朗眼中，美方一邊放話、一邊施壓甚至動手，根本難以建立信任，這也讓戰爭很難在短時間內收尾。

他進一步表示，伊朗不是沒有求生意志，反而正因為想活下去，才更不可能輕易退讓。再加上以色列持續出手，讓局勢更難降溫，因此這場戰事恐怕會比市場原先預期拖得更久。他認為，現在不是單看某一天美股夜盤有沒有反彈，而是要看原油價格是否持續攀升，因為只要油價還在漲，代表市場真正的壓力沒有解除。

郭哲榮認為，清明連假前的市場氣氛其實沒有真正恐慌，因為如果投資人真的意識到風險，台股不會只是開低走高，而應該出現更明顯的避險賣壓。也正因如此，他反而更擔心清明過後的走勢，認為若戰爭持續、原油續漲，台股連假後仍有進一步破底甚至崩盤的可能，屆時恐怕會出現多殺多壓力。

他也提到，除了權值股壓力浮現外，市場原本還寄望部分族群撐盤，但從盤面來看，連記憶體族群的表現也不太行，顯示資金面與信心面都在轉弱。他強調，當市場還在相信「戰爭不重要」、「很快就會談成」的時候，反而更要提高警覺，因為真正該看的不是表面的反彈，而是川普、伊朗與中東局勢接下來怎麼演變，以及油價是否繼續推高市場壓力。

最後，郭哲榮表示，自己目前仍偏向保守看待後市，並認為這一波最重要的變數就是戰爭拖延時間是否超出市場預期。

若情勢如他所判斷持續惡化，清明過後的大盤恐怕不會太樂觀，投資人應先把風險擺在前面，而不是急著對短線反彈抱持過高期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。