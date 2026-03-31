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別人恐慌你該貪婪？VIX飆破30！詹璇依揭歷史回測：此時進場半年報酬率達9％

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依指出近期台美股急跌帶動VIX恐慌指數飆破30，但歷史數據顯示此時反而是分批進場的最佳時機。中央社
財經主持人詹璇依指出近期台美股急跌帶動VIX恐慌指數飆破30，但歷史數據顯示此時反而是分批進場的最佳時機。中央社

財經主持人詹璇依指出，近期台股與美股同步出現明顯下跌，不少投資人開始感到恐慌。不過，她提醒，市場震盪之際，反而可以從指標中觀察進場時機。

她表示，近期被稱為「恐慌指數」的VIX已經升至30以上，最新來到約31的水準。該指數過去也曾多次在市場劇烈波動時快速攀升。

詹璇依進一步說明，根據過去統計，當恐慌指數升至30以上時，市場往往已反映較多悲觀情緒，此時進場投資，後續報酬表現具一定參考性。

她引用數據指出，在恐慌指數高於30的情況下進場，平均一個月報酬率約為3.2%，三個月約為6.8%，半年報酬率則可達9%。

因此，她認為，當市場出現恐慌氣氛時，反而可能是投資人可以思考分批進場、加碼布局的時機，而非一味退場觀望。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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