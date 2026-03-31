台積電（2330）上看2800元？多數人不信：外資邊按讚邊賣出

花旗最新報告上調台積電目標價至2800元，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼新聞後直言「現在1800買進等於現賺1000」，甚至鼓勵趁低點補貨，掀起「該不該All in」的爭論。討論焦點集中在外資喊多的真實意圖，以及是否為「出貨訊號」，意見呈現明顯分歧。

根據媒體報導，花旗指出台積電未來兩年營收成長動能將持續增強，受惠於AI需求擴散至CPU、網路晶片與光學元件等領域，加上先進製程需求強勁，預期AI相關營收將倍增，2奈米製程也被視為未來主要成長動能。基於此樂觀展望，花旗將目標價由2600元上調至2800元，認為仍有顯著上行空間。

一名網友轉貼新聞以相對樂觀角度解讀報告，認為台積電目前股價約1800元，具備明顯價差空間，甚至以「一張賺百萬」形容潛在報酬，強調AI趨勢下台積電仍是最大受益者，呼籲投資人把握「特價」時機進場。不過其計算方式也被部分網友質疑過於簡化甚至錯誤。

多數網友對此則抱持高度懷疑態度，普遍認為外資調升目標價往往伴隨出貨意圖，直言「一邊喊多一邊倒貨」、「左手按讚右手賣出」。也有人質疑若前景如此樂觀，外資不應持續賣超，並認為這類報告可能是吸引散戶接盤的訊號。此外，不少留言以反諷方式回應「那你倒是買」、「我OK你先買」，顯示市場對此類利多消息已趨於保守。

另一方面，也有部分網友維持偏多看法，認為台積電長期基本面仍強，AI需求確實具備成長動能，甚至有人喊出更高價位如4000元以上，或主張長期持有「關App」即可。另有投資人從技術面與資金流角度切入，指出短期仍可能震盪甚至下探，建議等待更低價位再布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。