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川普稱伊朗接受停火條件⋯股價未有波動？他猜「只是放話」言論真實性低

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普宣稱伊朗已接受大部分停火條件，卻引發網友質疑，並指出市場油價未見明顯反應，懷疑是「放話」爭取談判籌碼。伊朗隨即否認，顯示雙方對談判進展存在落差，市場對川普言論保持保留態度。 美國聯合通訊社
美國總統川普宣稱伊朗已接受大部分停火條件，卻引發網友質疑，並指出市場油價未見明顯反應，懷疑是「放話」爭取談判籌碼。伊朗隨即否認，顯示雙方對談判進展存在落差，市場對川普言論保持保留態度。 美國聯合通訊社

美國總統川普宣稱伊朗已接受大部分停火條件，引發市場與輿論關注，不過PTT網友普遍抱持高度懷疑態度。一名網友轉貼新聞後直言油價未見明顯反應，質疑是否僅是雙方「放話」爭取談判籌碼，相關貼文引發大量留言，多數網友直指「又在騙」、「誰會信」，討論焦點集中在川普發言可信度與市場操作動機。

根據媒體報導，川普表示其提出的15項停火條件中，伊朗已接受大部分內容，並稱雙方談判進展順利，甚至提及伊朗將釋出石油油輪作為善意。然而伊朗方面隨即否認相關說法，並提出自身條件，顯示雙方對談判進展說法存在明顯落差。目前由巴基斯坦等國居中協調，但是否有實質突破仍不明朗。

一名網友轉貼新聞從市場角度切入，觀察油價未因「重大利多」出現劇烈波動，進而懷疑川普言論真實性，並推測雙方可能透過媒體放話試探對方底線、為後續談判鋪路。其觀點偏向理性分析，並未直接否定消息，但明顯對官方說法保持保留態度。

多數網友則呈現高度一致的質疑聲浪，認為川普過去多次「放話」已讓市場逐漸免疫，甚至將其戲稱為「川投顧」，直指其言論是為了影響股市或油價走勢。不少人留言表示「又在炒股」、「反著做就對了」、「狼來了第幾次」，甚至認為市場如今對其發言「已經鈍化」，不再出現劇烈反應。另有網友指出，若消息屬實油價應該大跌，但目前市場表現顯示投資人並未買單。

另一方面，也有部分網友提出不同觀點與延伸討論。有些人認為雙方確實可能進行間接談判，只是資訊混亂導致外界難以判斷真實進度；也有人主張應以伊朗官方說法為準，認為單方面發言缺乏可信度。此外，還有網友從地緣政治與能源供需角度分析，指出油價與實體供應才是關鍵，單靠「嘴炮」難以扭轉市場趨勢。整體而言，討論氛圍以不信任與觀望為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 伊朗 地緣政治 油價

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