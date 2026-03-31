美900萬人上街反川普＝戰爭趨緩？網不信有用：沒人在乎示威

美伊戰爭持續延燒，美國爆發大規模反戰示威，預估超過900萬人參與，引發PTT網友熱議。有網友轉貼相關新聞後直言「這是越戰2.0嗎？是不是戰爭快結束了」，並聯想到股市可能因此受惠，帶動一連串討論。多數留言圍繞抗議是否影響政策、川普是否在意民意，以及戰爭後續發展與經濟影響。

根據媒體報導，美國因對伊朗開戰已逾一個月，引發全美與多國串聯的「不要國王（No Kings）」示威行動，反對川普的戰爭決策與移民政策。抗議遍及全美各地並延伸至歐洲等16國，主因包括油價飆升、生活成本上升及繞過國會開戰的爭議。此次行動被視為川普第二任期以來最大規模的抗議之一，且其支持度已跌至新低。

一名網友在PTT分享新聞後，以投資角度切入，質疑大規模抗議是否意味戰爭將趨緩，甚至推測股市可能「噴上天」。該觀點帶有對歷史經驗的聯想，將當前局勢比喻為越戰，暗示民意反彈可能成為政策轉折點。不過其語氣偏向試探與猜測，並未明確下結論，主要拋出問題供網友討論。

多數網友則對抗議效果持高度懷疑態度，普遍認為川普並不會理會民意，有人直言「抗議哪有用」、「他根本不屌民意」，甚至指出即便期中選舉失利，政策也未必改變。也有不少人認為企業與政治現實早已決定戰爭走向，「沒人在乎示威」、「都三次了也沒影響」，顯示對民主抗議機制的悲觀看法。此外，部分留言聚焦經濟面，認為中東戰事往往伴隨市場上漲，或將帶動油價與相關資產波動。

另一方面，也出現不少分歧與延伸討論。有網友質疑900萬人數的真實性，認為「數字隨便喊」，也有人將示威者貼上政治標籤，如「伊朗同路人」或「民主黨支持者」。另有一派主張強硬路線，認為美國應加大軍事行動，甚至有人支持擴大戰爭規模；相對地，也有人擔憂油價飆升與通膨惡化，或推測戰爭可能拖長、甚至引發更大衝突。

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