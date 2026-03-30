股市大跌怎麼買？肥羊公開抄底神技：抓準跌破10％後的第一個2％

先來講點與股票不相關的，2025年7月28日起台灣豪雨連綿不斷，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東許多地方嚴重淹水，政府提出600 億元的丹娜絲颱風特別預算。廢話講完，問題來了，政府為什麼要花600 億元治水呢？反正年年治水、年年淹水，又何必浪費錢救災呢？不救不行嗎？答案就是不行。政府如果不做事，絕對會被人民罵翻。

不只台灣這樣，全世界都是這樣，每次爆發大規模股災後，各國政府就是瘋狂撒錢，撒到股市回穩為止，政府一定要救股市，這就是政府存在的意義。聰明人應該都注意到了，在股市大跌之後，一定會出現因為政府努力作多所帶來的大漲，這就是我們要的抄底時機，抄底是需要技術的，有些粉絲看肥羊抄底都賺錢，就跟著下去抄底，然後慘賠，這就是技術不夠。

標準的抄底時機是，加權指數大跌超過10%，之後出現的第一個 2% 大漲。但有些團員他會買在 2025年3月12 的加權指數22,278.36 點，從他的眼中看來，這一天從22,071.09 上漲了207.27 點，漲幅0.94%（207.27÷22,071.09×100%），絕對夠資格稱為大漲，但那只是團員自己的幻想。

從2025 年2 月21 日的相對高點23,730.25 點計算，2025 年3 月11 日加權指數收在22,071.09 點，只下跌了1,659.16點，跌幅6.99%（1,659.16÷23730.25×100%），漲幅也只有0.94%，並不夠格作為抄底的時間點。

粉絲小雅可能會反駁，她買在2025年4月1日的加權數21,280.17點，這一天從20,695.9點，上漲584.27點，漲幅2.82%（584.27÷20,695.9×100%）。從2025年2月21日的相對高點23,730.25點計算，下跌了3,034.35點（23,730.25－20,695.9），跌幅12.79%（3,034.35÷

23,730.25×100%），應該夠格稱為抄底的時間點，為何還賠錢呢？

粉絲小雅忽略了，川普並沒有公布好消息，就算當時中美貿易戰結束，在沒有任何利多消息的狀況下，表示國際市場依舊處於利空之中，所以她之後承受了嚴重的損失。川普的爛攤子，永遠只有川普能夠收拾。

既然利多如此重要，為何我們的抄底條件，只有從加權指數相對高點計算、大跌超過10% 後的第一個2% 大漲呢？

因為利多不一定會發生，小型利空經常是毫無來由地上漲，大型利空也未必會有利多，如果一直等待利多，很容易錯過抄底的時間點。但川普製造的利空，後面一定會有川普製造的利多，因為川普是總統，是政府，是神聖美國，川普一定會救廣大的美國人民，這就是川普存在的意義。

粉絲小雅忽視了這一點才會賠錢，抄底難就難在這裡，如果太早出手，會承受龐大的損失，但如果太晚出手，股票早就漲上去。沒有 20 年的炒股功力，抄底很難抄得恰到好處，除非你是個天才。所以我常說：「如果你不會抄底，去看看別人怎麼抄底，不要自己亂抄一通。」我都會把交易紀錄公布在臉書社團「金融股畫畫日記」和股市爆料同學會「金融股肥羊」的帳號。

但粉絲小雅的抄底點，真的有問題嗎？其實也還好，只要她能撐過之後的大跌，放到今天依舊可以賺錢，至少賺一支漲停，抄底太早的人，總贏過完全不抄底的人。其實粉絲小雅只要放到2025 年5 月13 日，大盤從底部回到21,330.14 點時，就會賺錢，間隔還不到45天，她之所以會賠錢，是因為承受不住虧損的壓力，在2025 年4月7 日的19,232.35 點就賣掉股票了。不賣的話，依舊會賺錢。

金尉《億元肥羊零成本買股術：勝率 100%！我靠借錢買金融股賺到1億》，作者：翁建原

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