借錢買金融股穩賺不賠？肥羊拆解15％獲利公式：像莊家一樣把通膨變利潤

拆解15%獲利公式 像莊家一樣穩賺不賠

再來，我們解釋借錢炒金融股會賺錢的原因。

通貨膨脹每年上漲

通貨膨脹每年都在上漲，意味著加權指數每年都會上漲，理由也不難懂，以一隻豬價格1萬元來計算，通貨膨脹上漲1倍後，一隻豬就是2萬元，假設原本每隻豬賺5,000元，通貨膨脹後就是每隻豬賺1萬元。相信很多人會說：「不可能，你這是暴利，一隻豬還是只能賺5,000元。」行，你自己來養豬啊！只要你會養的話。

通貨膨脹之後，我就是要賺比以前多1倍的利潤，你不爽是你家的事，沒人理睬你。就如同房價一直不停地漲，誰在乎台灣人的薪水沒有漲呢？沒錢買豬肉，就去吃素；沒錢買房，就去睡公園。通貨膨脹會讓所有公司都賺到錢，加權指數也會不斷攀升，這是肥羊流派堅持做多的原因。如果通貨膨脹是2.4%，就意味著我光靠做多，每年可以在股市賺到2.4%。先前說過百家樂的莊家，也才賺5%，做多每年賺2.4%，是很棒的利潤。

公司不能倒

不管加權指數每年上漲多少，公司垮了，什麼都沒有，所以肥羊流派要求公司不能倒，剛好銀行政府背書「大到不能倒」，符合這個要求。為了以防萬一，我們還分散成5家金融股，避免不幸有一家銀行倒閉。為了提高借錢炒股的安全性，我可真是費盡了苦心。

沒有競爭力就淘汰

肥羊流派我們要求的不只是不會倒而已，還要求公司要有競爭力。什麼樣的公司有競爭力呢？大公司、獲利成長的公司，這就是我們挑選標的的依據。就像玩撲克牌一樣，假設護士小真拿了紅心A、黑桃Q、梅花10，作家小蝶拿了三條A，你賭誰贏呢？當然是賭拿三條A的作家小蝶啊！要選擇一開始最有贏面的玩家，護士小真拿順子的機率實在是太低了。凡事要用目前最有可能的機率去分析，而不是每天在

那裡幻想公司以後業績會一飛衝天，那叫做白日夢。

如果之後護士小真確實拿了K和J呢？我們再押回護士小真就好。炒股可以一直下注，並不是說一開始押錯公司，就會出現怎樣的後果，只要我們再押回來就好。只要是優秀的金融股，統統都是本肥羊鎖定的金融股。如果肥羊持有的金融股變得不優秀呢？賣掉啊！當然，優不優秀，要跟同產業比，如果你老是拿壽險公司跟銀行比，這樣肯定每天賣來賣去。壽險要跟壽險比，銀行要跟銀行比，證券要跟證券比，只要是在這三大產業居優勢地位的金控，我們全都要。

現金股利高

如果現金殖利率是5%，借錢炒股的利息是2.4%，等於我借錢炒股淨賺2.6%，為何不去借呢？當然，實際執行上有很多問題，你不能只貪現金股利，也必須顧慮公司的成長和股價。如果高股息就能賺錢，每個人只要借錢跑去買現金殖利率7%的高股息ETF，就可以躺在家裡等著發財。但實際上呢？問題沒有這麼簡單，賺股息的同時也得考慮股票價差，很複雜的。

進場時機安全

確實遵守加權指數大跌超過10%、從相對低點上漲2%時才借錢抄底的原則，這樣可以保證一件事情，就是你穩賺這10%的價差。我們都知道加權指數會不斷地上漲，今天大跌超過10%，表示以後一定會上漲超過10%。我們在這個時間點出手，10%的利潤直接進入手中。

很多人會問：「萬一繼續大跌呢？萬一你撐不住呢？」

我就問一句話：「百家樂的莊家，有煩惱過自己下一把賭博會輸嗎？」如果莊家不會煩惱，你為什麼要煩惱呢？你氣度不如莊家嗎？至於撐不住這個問題，單純證明你財商太低，才會連一次的大跌都撐不住。任何無法撐住股價腰斬的人，我都會勸他趁早離開股市，因為這些人根本不夠資格炒股。

獲利保守估計15%

我們實際能夠掌握的利潤，就是每年的通貨膨脹2.4%、現金股利和借錢炒股的利息價差2.6%（5%－2.4%）、大跌的10%價差，總計15%，這可是非常巨大的利潤喔！想想看百家樂的莊家也才賺5%，還得扣掉一堆苛捐雜稅。這15%的利潤還能每年賺一次，多好啊！每年借錢炒股，每年賺錢，財務自由不遠囉！

有人會問：「從相對低點上漲2%賣出的獲利，怎麼沒有考慮進去呢？」因為我們可能是下跌12%，再漲2%；也有可能是下跌22%，再漲2%。算起來實在是太複雜了，直接忽略，省事。

大漲也是風險清空持股會錯失行情

百家樂不是一把定輸贏，而是一直不停地賭，藉由多次賭博把自己的利潤穩穩地靠在5%。我們也不是靠一次的押股票定輸贏，而是藉由不斷地押股票，讓自己手中獲得的利潤越來越大。

以玉山金（2884）來講，我在2025年6月11日買進玉山金，然後呢？如果玉山金一直跌，我會繼續買，這叫做逢低買進；如果玉山金一直漲，我還是會繼續買，因為我需要200張玉山金。

不管玉山金是20元、30元、40元，還是50元，我都會買，買到200張後才會停手觀看一下局勢，再決定要不要買到300張。很多人覺得我好蠢，為何不趁著2025年6月11日的時候，一口氣買進200張玉山金呢？原因很簡單，沒錢。就算我有錢好了，直接買進200張玉山金，再來呢？

我還是得擴張到400張啊！然後是800張、1,600張，只要玉山金有買進的價值，只要我有足夠的財力，就會一直買下去。不只玉山金如此，我持有的富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885），張數都是不斷上升。只有中信金（2891）的張數，曾經因為要籌錢購買富邦金而大幅度減少，但現在中信金的數量也是逐步增加中。只要我夠有錢，就是不斷擴張股票的數量，直到買下整家銀行，壟斷整個金融界為止。當然，我這一代做不到，只能把夢想寄託在後代身上。肥羊族從不以一次的押注定勝負，也從不在乎買進價格的高低，而是透過不斷地下注來無限放大自身財富。 金尉《億元肥羊零成本買股術：勝率 100%！我靠借錢買金融股賺到1億》，作者：翁建原

如果你在百家樂賭贏了，你會離開跑去玩撲克和吃角子老虎嗎？絕對不會，手氣正順啊！但為何你炒股賺了錢，只想趕快把股票賣掉，跑去買新的股票呢？如果是本肥羊，我就繼續待在百家樂賭錢，趁著順風順水，先賺個幾把再說。

股票也是如此，既然炒富邦金能夠賺錢，我就是逐步擴張富邦金的規模，何必把富邦金賣掉呢？很多人會說：「肥羊這樣的買法，沒有風險概念，如果富邦金大跌呢？」假設你當真在乎風險，可以把手上的富邦金賣掉一半，留下一半長期投資，但我最常看到的就是，這些人把富邦金一賣，再賣，三賣，賣到沒半張為止，為什麼會這樣？

假設你60元賣富邦金，等富邦金漲到65元，你要不要賣呢？再來是70元、75元，等富邦金漲到80元，你早就賣到沒半張了。說好最多只賣一半，結果你一出手先賣一半，二出手、三出手之後，自然連1張都沒剩了！都說要考慮股價大跌的風險，但你考慮過股價大漲的風險嗎？完全沒有，否則你不會把股票賣光光，你只是恐懼害怕而已。

金尉《億元肥羊零成本買股術：勝率 100%！我靠借錢買金融股賺到1億》，作者：翁建原

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