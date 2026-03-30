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川普放話搶石油！網憂中東開戰引爆大通膨：準備送融資下去探親

聯合新聞網／ 綜合報導
川普揚言奪取伊朗石油並設4月6日和談期限，網轟宛如侵略惡霸，恐引爆通膨與股市震盪。法新社
川普揚言奪取伊朗石油並設4月6日和談期限，網轟宛如侵略惡霸，恐引爆通膨與股市震盪。法新社

美伊局勢再升溫。川普接受外媒專訪時直言「最想奪取伊朗石油」，甚至不排除攻占石油出口重鎮哈格島，同時設下4月6日為和談最後期限，引發市場與網路高度關注，也讓戰爭與油價、金融市場走向再度成為焦點。

根據報導，川普表示若伊朗未在期限內接受協議，美軍將對能源設施發動攻擊，並稱「也許會拿下哈格島」，甚至強調美方「可以輕而易舉拿下」。他同時透露，目前透過巴基斯坦斡旋的間接談判「進展順利」，但仍未排除軍事行動可能。此外，川普還提到油輪通行、轟炸目標數量等說法，但部分內容尚未獲得獨立證實。

對於此番強硬發言，有網友認為本質其實早已公開透明，「大家都知道的事情吧」、「不演了 用搶的」、「打委內瑞拉跟打伊朗都是為了石油喔」，也有人從國際現實角度解讀，「未來強的國家為了資源強佔其他國家將變成天經地義..」、「來了 美國霸權時代」、「油油油油油油」。

但更多聲音則質疑其正當性與風險，「所以是侵略對ㄅ」、「這算侵略了吧，擺明用搶的」、「侵略惡徒不演了」、「世界惡霸」、「這比恐怖份子還恐怖份子」，也有投資面疑慮浮現，「地面部隊都還沒進去打哪裡來的低點？」、「開戰 無敵大通膨 送融資下去探親」、「問題是什麼時候結束？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 石油 伊朗 美軍 軍事行動 金融市場

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