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台股比2022更危險！美伊衝突引爆通膨升息大魔王…郭哲榮示警：本益比25倍恐修正30％

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮示警，美伊衝突恐引發通膨與升息危機，加上目前台股本益比高達25倍、潛在修正空間達30%。記者曾學仁／攝影
分析師郭哲榮示警，美伊衝突恐引發通膨與升息危機，加上目前台股本益比高達25倍、潛在修正空間達30%。記者曾學仁／攝影

分析師郭哲榮在影音中表示，近期中東局勢升溫，美國與伊朗衝突加劇，導致股市劇烈震盪。光3月，台股就有12天單日振幅超過500點，甚至多日出現逾千點波動。他指出，市場表面受川普言論影響，但真正尚未完全反映的關鍵風險，其實是通貨膨脹。

郭哲榮指出，戰爭會推升國際油價，而油價上漲將帶動全球通膨回升，進一步迫使美國聯準會維持高利率甚至升息；他認為，這樣的情境與2022年台股崩跌相似，當年因通膨失控與升息壓力，台股從18619點跌至12629點，跌幅達32%。

他進一步說明，升息會讓資金從股市流出，因為當定存利率上升，而股票殖利率偏低時，投資人會轉向低風險資產。

換言之，戰爭推升油價與原物料，帶動通膨，最終透過升息機制，對股市形成壓力。

從估值面來看，郭哲榮認為台股目前比2022年更脆弱。他指出，本益比與殖利率呈反向關係，2022年崩盤前本益比約15倍，如今已升至25倍；若股利發放比例相近，代表當前殖利率吸引力僅約為當時的6成。

此外，台股股價淨值比已達3.4倍，高於長期均值1.7至1.9倍，顯示市場處於高估狀態，仍有20%至30%修正空間。

針對市場變數，他指出川普將股市視為政績指標，當市場大跌時可能轉趨保守。他舉例，3月23日川普宣布與伊朗談判並暫停攻擊，帶動台指期急拉，但隨後伊朗否認，市場再度回落，顯示局勢仍高度不確定。

此外，他提到黃金近期出現異常走勢，作為避險資產卻在地緣政治升溫時大幅下跌，單周跌幅達11%。他認為這反映市場資金轉向現金與美元，顯示投資人對通膨與高估值風險產生恐慌，甚至出現流動性收縮跡象。

總結郭哲榮認為，當前台股同時面臨高估值、低殖利率、通膨與戰爭等多重風險，市場原本就存在修正壓力，戰爭只是加速泡沫破裂的催化劑。

不過他也強調，若出現劇烈修正，反而可能成為布局機會，建議投資人降低持股、提高現金比重，耐心等待更佳進場時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 通膨 美國聯準會 升息 美伊衝突 國際油價 伊朗 郭哲榮

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