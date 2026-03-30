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中鋼（2002）超商禮券50元惹議！陳重銘曝2招策略：長線換存這2檔公股金雞母

聯合新聞網／ 張家麒
陳重銘直言中鋼因獲利衰退已成時代的眼淚，呼籲投資人別為50元紀念品買股，長線建議可轉換至獲利與配息更佳的公股銀行如彰銀或臺企銀。圖／本報資料照片
陳重銘直言中鋼因獲利衰退已成時代的眼淚，呼籲投資人別為50元紀念品買股，長線建議可轉換至獲利與配息更佳的公股銀行如彰銀或臺企銀。圖／本報資料照片

不敗教主陳重銘在影音中指出，近期中鋼（2002）股東紀念品僅發放50元超商禮券，引發投資人討論。過去即便中鋼獲利與配息表現不佳，仍有不錯的紀念品可在二手市場轉售補貼，但這次僅發放50元，確實讓不少人感到落差。

探究背後原因，主要在於中鋼去年虧損、沒有賺錢，今年仍配發0.15元股利，在獲利不足的情況下，自然難以提供較佳的紀念品。

陳重銘提醒，投資人持有一家公司應該以獲利能力與配息狀況為核心考量，而不是為了紀念品去買股票。

他進一步說明，中鋼過去幾年的配息表現並不理想，大約落在0.3元左右，且產業大環境已與過去不同，定價權不在台灣手上，直言中鋼儼然已成為時代的眼淚。

針對持有中鋼的投資人，陳重銘具體提出兩種應對策略：

第一是短線操作，若因配息不佳導致股價下跌，可觀察是否出現低點並考慮逢低布局，因為中鋼仍具備一定防禦性，且市場預期今年有機會轉虧為盈。

第二則是著眼於長期投資角度，他不建議長期單押中鋼，反而建議可考慮換股至公股銀行，例如彰銀（2801）或臺企銀（2834）。他表示這類銀行具備不易倒閉的特性，且近年獲利穩定成長，配息表現也優於中鋼。

陳重銘補充，彰化銀行去年配發約1元股利（含現金與股票），臺企銀亦有配發股票與現金股利。

若以長期投資角度來看，將資金轉換至這類標的，領取較高股利再自行運用，會比繼續持有中鋼更具投資效益。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中鋼 配息 陳重銘 台灣企銀 股東紀念品

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