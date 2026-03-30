2026股東會紀念品兩樣情！六福送千元樂園門票 中鋼發50元商品卡惹網嘆

隨著2026年股東會旺季正式起跑，各家上市櫃公司的紀念品清單陸續揭曉，今年市場呈現明顯的幾家歡樂幾家愁。

六福（2705）霸氣祭出價值破千元的六福村主題樂園門票，讓超過8.2萬名股東大讚誠意十足；反觀過去常被網友戲稱「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」中鋼（2002），今年則改發50元的7-11商品卡，讓不少期待實體驚喜的百萬股民直呼小確幸縮水了。

堪稱今年紀念品大黑馬的六福集團，宣布贈送股東六福村門票一張，不僅整股股東能享有福利，持股未滿1000股的零股股民，只要親自出席股東會或透過電子投票行使表決權，同樣能獲得免費入園爽玩一次的機會。

不過投資人要特別留意相關限制，這張免費門票的使用期限僅限於2026年6月8日至6月12日，且無法用於六福水樂園。六福今年的股東會預計在5月28日舉行，由於最後過戶日3月29日剛好碰上假日而提前截止，目前進場買進已經來不及，僅有提早卡位的8.2萬名股東能享受這波千元紅利。

另一方面，每年發放紀念品總能掀起全台排隊熱潮的中鋼，今年公布的品項卻讓不少鐵粉感到扼腕。回顧過去，中鋼曾推出黑熊晴雨傘、鈦金屬環保餐具與抗菌鋼杯等經典神品，兼具實用性與設計感，屢屢創造話題。

然而今年確定發放統一超商50元商品卡，雖然官方首度破天荒導入電子投票數位化領取服務，大幅替股東省去烈日下大排長龍的麻煩，且超商卡等同現金確實非常實用，但少了過去那種開箱專屬實體紀念品的期待感，依然讓許多習慣收集老牌鋼鐵廠精緻周邊的股民難掩失落。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。