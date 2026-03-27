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川普喊油價沒漲多少還稱股市會回來！股民怒轟：那你幹嘛壓油價

聯合新聞網／ 綜合報導
川普樂觀表示中東戰事對油價與股市衝擊不大，但面對原油逼近100美元與標普500下跌的現實數據，多數股民並不買單。美聯社
川普樂觀表示中東戰事對油價與股市衝擊不大，但面對原油逼近100美元與標普500下跌的現實數據，多數股民並不買單。美聯社

中東戰事持續牽動市場情緒，川普最新卻對外釋出偏樂觀訊號，直言這波衝突對油價與股市的衝擊「沒那麼大」，還說股市終究會回來。不過這番話一出，股版網友顯然不太買單，討論焦點也從市場走勢，延伸到川普發言是否已和盤面脫節。

根據原文，川普在內閣會議中表示，伊朗戰事雖然造成市場波動，但油價漲幅「沒有想像中那麼大」，未來還會回落到原本水準，甚至可能更低。他也認為，隨著衝突結束，相關經濟衝擊將逐步消退，整體情勢沒有先前想像得那麼嚴重。

不過從數據來看，市場壓力並未完全消失。報導提到，美國原油價格一度逼近每桶100美元，戰事期間油價累計仍上漲逾40%，汽油價格也上升逾每加侖1美元。股市方面，標普500指數3月以來下跌約4.8%，較今年稍早高點回落約6.5%。儘管川普持續對經濟前景表達信心，但華爾街經濟學家已上調未來12個月出現衰退的機率，認為若戰事持續，通膨與能源價格上升仍可能對經濟活動造成實質衝擊。

仍有部分網友認為，若從美國本身的能源結構來看，川普的說法並非全無道理，像是有人提到「美國自己產油夠多，的確衝擊較小，雖小的是能源依賴進口的工業國家」、也有人認為「就真的沒漲多少...不然早就...」、「真的沒漲多少 破兩百以上才算多」，還有人用盤勢角度看待發言，認為這可能又是市場訊號，「川投顧發摳訊啦」、「Call訊來了」、「反著看發大財」。

但更多留言則明顯偏向吐槽，認為川普對油價與市場反應輕描淡寫，與投資人感受落差很大。像是「還不到100% 沒漲多少」、「沒多少你槓麻壓油價」、「去年四月他也說關稅比較重要 跌一點算什麼= =」、「他的話都要反著看」、「川普怎麼跟得上台灣，要叫人民對國家花納稅人的錢補貼油價說謝謝」、「我要兩週前在加州都看到6塊錢的油價了哪裏沒漲多少」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 油價 美國 原油價格 華爾街

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