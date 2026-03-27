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以色列喊把伊朗打回石器時代 股版炸鍋：川普想緩、以色列卻像越打越大

聯合新聞網／ 綜合報導
以色列將徵兵上限提高至40萬人並放話要把伊朗打回石器時代，引發台灣股民擔憂川普的停火喊話恐無效。中央社記者徐肇昌攝　115年1月21日
以色列將徵兵上限提高至40萬人並放話要把伊朗打回石器時代，引發台灣股民擔憂川普的停火喊話恐無效。中央社記者徐肇昌攝　115年1月21日

中東局勢再度升溫。以色列不僅持續在黎巴嫩南部擴大軍事動作，還把預備役徵召上限從28萬人拉高到40萬人，官員更直接放話，要摧毀伊朗軍事能力，直到對方「回到石器時代」。消息一出，也讓台灣股民再度緊盯油價、能源供應與全球股市走勢，討論串迅速炸開。

根據原文，以色列近期軍事行動持續升級，除了特種部隊現身黎巴嫩南部，還持續炸毀橋梁、補給設施與真主黨相關目標。以色列政府同時批准，將預備役徵召上限由28萬人提高至40萬人，顯示局勢不僅沒有降溫，反而有進一步擴大的跡象。

報導也提到，以色列總理外交政策顧問Ophir Falk表示，伊朗總是撒謊，而以方目標是消除阿亞圖拉政權，方法之一就是「摧毀軍事能力，直到他們回到石器時代」。此外，以色列總理納坦雅胡也強調，正在擴大安全緩衝區，以阻止來自邊界的威脅。另一頭，中東衝突已波及全球能源市場，菲律賓、巴基斯坦、南韓等地都出現成本壓力，各界也開始關注若戰事延長，是否將進一步影響石油與天然氣供應。

部分網友認為，從市場角度看，真正的重點早就不是川普怎麼說，而是以色列會不會繼續打下去。有人直言「川普說不炸 但以色列說不炸了嗎」、「本來就會打!談都是騙人壓油價的!伊朗很清醒XD」、「以色列才是那個瘋的」、「以色列是要併吞那邊整塊的」，也有人把焦點放在油價反應，「難怪油價只崩一分鐘」、「還是可以運!但需求遠大於供即高油價時間問題XD」。這類聲音多半認為，若戰火沒有真正停下來，能源壓力與市場震盪就不會輕易結束。

另一派則對局勢發展感到憂心，認為不管誰主導升級，最後受傷的還是全球市場與一般民眾。像是有網友說「美國的盟友正在發瘋中」、「世界經濟跟著這群瘋子陪葬」、「至少川普說不會炸能源措施後，油價是有反應的」；也有人質疑戰事若拖長，後果只會更糟，「這絕對不會是短期戰爭」、「股市也要回到石器時代了」、「我們該怎樣看這股市發展」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

以色列 川普 伊朗 油價 黎巴嫩 外交政策 軍事行動

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