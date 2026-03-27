又TACO了！川普暫停攻擊伊朗10天…網嗨：保護你一整個清明連假

美國總統川普再度對伊朗議題踩煞車。原本外界關注，美方先前暫緩5天的軍事打擊期限即將到期，如今川普又宣布延後，將針對伊朗能源設施的攻擊計畫暫停到4月6日。消息一出，立刻在股版掀起熱議，不少人直呼劇本似曾相識，甚至直接點名這又是一次「TACO」時刻。

根據原文內容，川普透過Truth Social表示，華府已決定再次延後對伊朗能源設施的軍事打擊，暫停行動10天，理由是為雙方談判保留更多空間。川普並稱，這項決定是回應伊朗政府的請求，期限延到2026年4月6日晚上8時（美東時間），同時強調美伊協商仍在進行，狀況比外界想像更理想。

事實上，川普本月23日才剛提過，美伊對話出現正面進展，並將原先鎖定發電廠與能源基礎設施的打擊計畫延後5天。如今在原定期限將至之際再度展延，也讓市場對美方後續動作更加觀望。原PO則直言「果然又taco了」，認為這波從原本暫緩5天，到現在直接延後到4月6日，幾乎像是「無限延長之術」。

部分網友對這項決定偏向正面解讀，認為至少短線上替市場與假期前局勢爭取到喘息空間，也有人直接往盤勢方向聯想，「大爆噴！」、「懂了吧，川普保護你一整個清明連假」、「今天就看昨晚的taco會不會越來越沒用了」、「日經在噴了 看來還是多少有效」、「又到低點，可以買了」。也有一派認為，若軍事行動真的暫緩，至少比情勢立刻升級來得好。

但更多留言則明顯不買單，質疑川普發言反覆、市場也逐漸鈍化。有人直言「前幾天不是才嗆說最後一次機會？」、「還有傻子相信他的話？」、「身為國家元首，說話這麼反覆...」、「快變放羊的孩子了」、「川普現在講話沒人鳥了 笑死」。還有不少人認為問題根本沒解決，因為「以色列還在打 嘴巴停火而已」、「市場沒什麼反應 沒人要理他了」、「油價根本不鳥，轉彎太多次，沒人信了」、「這招越來越沒用了」。

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