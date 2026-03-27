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馬斯克拋「月球AI工廠」構想！網酸：科技突破還是畫大餅

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克提出在月球建立AI工廠的「TeraFab」計畫，利用電磁投射器發射衛星，創建分散式運算網路。該構想引發網友熱議，質疑其可行性與實際落地難度，部分人對長期潛力表示支持。(路透)
馬斯克提出在月球建立AI工廠的「TeraFab」計畫，利用電磁投射器發射衛星，創建分散式運算網路。該構想引發網友熱議，質疑其可行性與實際落地難度，部分人對長期潛力表示支持。(路透)

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克再拋驚人構想，提出在月球建立AI基礎設施並以電磁投射器發射衛星，引發市場與網路熱議。PTT股板討論聚焦其可行性與實際落地難度，多數網友態度偏向質疑，但也不乏認為具長期潛力的聲音。

根據媒體報導，馬斯克提出「TeraFab」計畫，構想在月球建設電磁質量投射器（mass driver），利用低重力與太陽能環境，將搭載AI設備的衛星送入軌道，建立分散式運算網路，突破地球電力與算力限制，甚至邁向拍瓦級（PW）算力時代。

該計畫核心在於以電磁加速取代火箭，降低成本與環境負擔，並在月球建立工廠，由機器人製造AI衛星後直接發射。不過外界也指出，若要達成目標，需運送上百萬噸材料至月球，對現有太空運輸能力仍是巨大挑戰。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，此構想本質是「突破地球能源瓶頸」的極端嘗試，形容為一場追求極致算力的「瘋狂實驗」。PTT網友留言則呈現高度兩極。一派認為這是典型「畫大餅」，質疑目前連月球基地都尚未成熟，更遑論建設大型工廠與發射系統，包含運輸成本、維修、能源儲存、散熱與隕石風險等問題皆未解決，甚至有人直言「現有技術十年內都做不到」。

另一派則從長期科技發展角度看待，認為人類重大突破往往來自類似願景，馬斯克過去也曾被質疑卻最終實現部分目標，不能完全以當下技術否定未來可能性。此外，也有不少網友將該構想與科幻作品類比，如鋼彈、質量投射武器等，甚至戲稱為「月光砲」、「軌道兵器」，顯示整體討論帶有濃厚娛樂與戲謔氛圍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

特斯拉 馬斯克

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