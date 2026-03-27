鈊象法說利多推升股價！象迷套在高點盼再漲 網憂「冤魂多」：反彈不一定反轉
遊戲股王鈊象（3293）法說會後股價強勢反彈，26日盤中一度逼近800元，引發PTT股板討論。多數網友關注是否為「落後補漲行情」，以及先前高檔套牢投資人能否藉此波順利解套，市場情緒呈現期待與保留並存。
根據原文，鈊象25日法說會釋出利多，除了去年獲利首度突破百億元、EPS達38.51元，並擬配發36元現金股利外，也宣布取得南非博弈執照，正式進軍非洲市場。消息激勵股價26日大漲，盤中最高達794元，創近4個月新高。分析師指出，隨著新市場拓展與業績成長，股價有機會挑戰900元頸線位置。
一名網友在PTT轉貼新聞以「象迷」自嘲，表示自己套在高點，期待股價能回升至930元解套，並認為即使短期回檔，多數長期投資人也不會輕易賣出，帶有濃厚散戶情緒與自我調侃意味。
從網友留言來看，主要共識偏向「反彈但不一定反轉」。不少人認為鈊象基本面確實穩健、獲利能力強，是台股少數長期賺錢公司，但股價已盤整下跌一年多，套牢壓力沉重，上方「冤魂」多，短線追價風險不低。有投資人指出，700元以下布局較安全，現在再追可能只是參與反彈行情。
另一方面，也有技術派認為，此次帶量上漲並突破壓力區，具備轉強訊號，加上南非市場題材，有機會形成中期趨勢反轉，屬於典型「落後補漲股」。部分網友甚至直言「大家越不看好反而越能買」，顯示市場仍存在分歧。
不過也有保守甚至看空的聲音指出，非洲市場實際貢獻仍有不確定性，加上過去英國市場題材曾炒作後回落，提醒投資人不要過度樂觀；也有人認為這波只是「逃命波」，或資金短暫避風港，並未真正改變長期結構。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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