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搶購20艘天然氣船保供氣！網憂成本暴增：油電雙漲不遠了

聯合新聞網／ 綜合報導
為確保台灣天然氣供應，經濟部搶購20艘天然氣船，每艘成本增加10至11億元，引發網友憂慮價格轉嫁影響。圖為經濟部長龔明鑫。記者林澔一／攝影
為確保台灣天然氣供應，經濟部搶購20艘天然氣船，每艘成本增加10至11億元，引發網友憂慮價格轉嫁影響。圖為經濟部長龔明鑫。記者林澔一／攝影

經濟部透露，為確保台灣天然氣供應不中斷，已透過國際調度搶下20多艘天然氣船，但每艘船成本比原先長約價格高出約10至11億元，引發PTT網友熱議。討論焦點集中在，這筆額外支出最終是否會反映到天然氣、電價甚至整體物價之上，也有人質疑，若未來國際局勢持續緊張，台灣能源成本與供應韌性恐將面臨更大考驗。

根據媒體報導，立法院經濟委員會25日邀請經濟部長龔明鑫報告業務，會中除了核電議題，也談到天然氣供應問題。龔明鑫表示，目前透過國際調度，3月至5月天然氣供應已經完備，6月進度也完成一半，短期內基本上不會有問題。不過，由於現貨天然氣價格受國際情勢影響，與原先向卡達採購的長約相比高出一倍，以目前搶到6月的採購量估算，每艘天然氣船約多支出10至11億元，20多船合計至少增加200億元成本，中油也已提出增資計畫。

一名網友在PTT發文表示，對此首先聯想到的就是價格轉嫁問題，直言既然一艘船就貴上10億元，天然氣價格是否終將調漲；若油價上升，天然氣理論上也可能面臨同步上行壓力。他也推測，政府或許會選擇透過特別預算或其他財政方式吸收額外成本，避免短期內直接反映在民生價格上，整體語氣帶有對後續漲價壓力的憂慮。

其他網友的主要共識則是，供氣不斷比什麼都重要，但這筆成本不可能憑空消失。有人認為，若天然氣與電力供應攸關國安與產業運轉，額外支出終究得由全民、用戶或國營事業承擔，只是差在用什麼形式呈現；也有人直言「油電雙漲恐怕不遠了」，擔心後續不只能源價格，連早餐店、塑膠袋等日常民生用品都可能因成本墊高再度漲價。另有一些留言指出，中油與台電長期扮演吸收政策成本的角色，虧損壓力恐持續擴大。

至於不同意見與延伸討論，則有網友認為，只要買得到就不算真正危機，真正嚴重的是有錢也買不到，因此現階段能順利調度船貨，已經算是不幸中的大幸。也有人質疑外界對成本的解讀是否過度誇大，認為仍須看一艘船實際可支撐多久、全年需求與替代發電調整空間，不能單憑「每艘多10億」就斷言能源體系撐不下去。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

天然氣 中油

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