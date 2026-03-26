避開股價腰斬未爆彈！達人實測總資產負債率…這條70％死亡線千萬別踩

總資產負債率像房貸 成數越高 風險越大

總資產負債率的計算公式是：總負債÷ 總資產，代表的是財務流動性比率。公式中的總負債和總資產定義分別為：

• 總負債：1 年內需要償還的短期債務（例如：應付帳款、短期借款、應付票據等的流動負債），與償還期限超過1 年的長期債務（例如：長期銀行貸款、應付公司債等的非流動負債）之總和。

• 總資產：1 年內可以輕易變現的資產（例如：現金、存貨、應收帳款等流動資產），與變現能力較差的長期資產（例如：土地、廠房、機器設備、專利權等非流動資產）之總和。

總資產負債率比較了公司的總負債和總資產，是衡量公司償債能力、財務穩定的指標，能看出一間公司必須出售多少資產才能償還其所有負債。換個方式來說，總資產負債率是衡量一家企業總資產中，透過負債籌集而來的占比，亦即「公司經營時有多少錢是借來的」？

總資產負債率＝總負債÷ 總資產

我們可以將一家公司比喻為一棟房子，房子的總價值是「總資產」，銀行的房屋貸款是「總負債」，自備款是「股東權益」，總資產負債率就是計算房貸總額占了房子總價值多少比例，比例越高，意味著槓桿越大，財務風險自然也相對較高，如果這個比率持續上升，可能表示未來某個時候會出現違約。 大是文化《操作慣性股，我38歲就財富自由》，作者：王仲麟

一般而言，總資產負債率偏高的優勢包括：

• 放大股東報酬：企業善用借貸進行投資，只要報酬率高於借貸的利息成本，就能創造更高的ROE。

• 加速擴張的能力：負債為企業提供了額外的資金，使其能夠抓住市場機遇，更快擴張規模或技術升級。

而風險則是：

• 財務風險增加：無論經營狀況如何，企業都必須按時支付利息，難免會侵蝕利潤，對現金流構成壓力。

• 償債壓力較大：在經濟疲弱或公司經營不善時，高負債會讓公司更陷困境，甚至可能引發破產危機。

反之，總資產負債率偏低的優勢則有：

• 財務風險低：利息支出少、償債壓力小，企業有更強的抵抗力應對市場波動。

• 經營靈活性較高：公司有更充裕的財務空間應對突發狀況， 或進行戰略性投資。

風險則是：

• 資本效率較低：未能充分利用低成本的債務槓桿，可能錯失為股東創造更高回報的機會。

• 增長潛力受限：公司發展完全仰賴自有資金，擴張速度可能慢於善用槓桿的競爭對手。

聽起來總資產負債率太高或太低都不好，那麼究竟多少才稱得上好或比較恰當？財金教科書通常是以總資產負債率等於1 時，代表公司擁有的資產與負債相當，亦即槓桿率持平；總資產負債率大於1，代表公司的負債多於資產，具有極高的槓桿率、高風險的投資或貸款；總資產負債率小於1，則是資產多於負債，必要時可以出售資產換取現金流。由此看來，總資產負債率越低，公司的風險就越小。

不過當我測試了2008 年金融海嘯時期總資產負債率比率的影響，想判斷是否有總資產負債率越高，股票就越危險的趨勢，過程中發現，總資產負債率小於70％的股票，股價拉回的狀況較不明顯，也看不出任何特別的趨勢；但總資產負債率大於70％以上的股票，對股價的表現影響便特別明顯，未來1 年股價腰斬機率達到30％以上。

譬如2008 年金融海嘯時，銘旺科（2429）的總資產負債率為98.59％，遠超過70％，海嘯止息後股價還是續挫57.8%；而新門（5432）在2008 年的總資產負債率也逾70％，達到79.94%，海嘯止息後股價同樣持續下滑，幅度達77.7%。因此，總資產負債率確實可以衡量公司是否具抗壓性，但比較的基準值應調整為70％。

大是文化《操作慣性股，我38歲就財富自由》，作者：王仲麟

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。