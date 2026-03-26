快訊

羈押？加保？法官要柯文哲親自到庭聽判 法界揭合議庭用意

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

4月大崩盤醞釀中？美伊戰爭不停引爆能源危機…郭哲榮：台股恐跌6000點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮示警美伊戰爭將引爆4月能源危機，預言台股恐面臨下探28000點的6000點大崩盤。法新社
分析師郭哲榮示警美伊戰爭將引爆4月能源危機，預言台股恐面臨下探28000點的6000點大崩盤。法新社

分析師郭哲榮在影音中示警，儘管昨亞洲股市與台股出現強勁反彈，但他認為這僅是假象...直指「美伊戰爭絕對不會停止」，並大膽預估4月份全球將面臨嚴重的能源危機，高機率導致台股出現崩盤危機，甚至可能大跌6000點，下探至28000到29000點的水位。

針對近期美國總統川普拋出的「15項協議」，郭哲榮解讀，這只是川普為了壓低原油期貨價格的兩面手法。

他強調，伊朗高層過去已被美國「騙了兩次」，甚至在準備談判期間遭到突襲暗殺，因此伊朗現階段絕不可能輕易妥協；他分析，除非獲得極高保障、如同「婚前協議」般的國際認證條件，否則伊朗不會接受談判。

在原油與能源危機方面，郭哲榮指出，伊朗已經「掐住荷莫茲海峽」這張王牌，其戰略目標是拖延戰局，直到原油價格飆升至120、130甚至140美元以上才會考慮談判。

引述國際現況，能源危機的徵兆已經浮現，例如：南韓發起全國節能運動，菲律賓總統也警告因缺乏航空燃油，民航機恐面臨停飛窘境。呼籲大眾與投資人不可輕忽「缺油」的嚴重性。

面對極可能到來的4月崩盤風險，郭哲榮提醒投資人現階段操作難度極高，呼籲切勿盲目追高老AI概念股（如鴻海、緯創、廣達、台積電）或是處於破底危機的記憶體族群；操作策略上，他建議投資人寧可「空手」以保留現金、避開多賠風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 能源危機 伊朗 台股 川普 原油價格 荷莫茲海峽

延伸閱讀

嘴巴停戰兵力卻集結！美軍急派7000人赴中東…五角大廈三階段護航計畫曝光

油價跌幅收斂…白宮警告伊朗不妥協就地獄式打擊！網：大場面要來了

川普稱伊朗送「大禮」遭質疑！網猜「有意操作市場情緒」救股市

文書機恐破3萬？AI排擠產能英特爾與超微CPU傳下月大漲15％

相關新聞

文書機恐破3萬？AI排擠產能英特爾與超微CPU傳下月大漲15％

隨著AI熱潮推動硬體需求，英特爾與超微將於下月調漲全系列CPU價格10%至15%。供應鏈消息顯示，未來交貨週期有明顯延長，儲存產品價格也同步上揚，整體PC市場迎來漲價壓力。

油價跌幅收斂…白宮警告伊朗不妥協就地獄式打擊！網：大場面要來了

白宮警告伊朗若不接受中東和平協議，將面臨「地獄式打擊」。隨著美軍增兵及強硬言論，市場擔憂談判前景不妙，衝突風險升高。部分網友對局勢反應熱烈，但也有質疑聲音出現。

川普稱伊朗送「大禮」遭質疑！網猜「有意操作市場情緒」救股市

美國總統川普表示伊朗送上「價值非常多錢」的大禮，並稱美國已在戰事中取得勝利，引發PTT網友熱烈討論。多數人質疑說法可信度，認為川普頻繁釋放樂觀訊號，可能意在穩定甚至操作市場情緒，討論焦點也從外交發言延伸至油價、股市與資金流向。

紅海危機再起？伊朗揚言封鎖航運 網嗨喊：航運三雄可以買了嗎

美伊局勢緊張升溫，伊朗官員威脅若美國發動地面入侵，將攻擊紅海航運，影響全球石油運輸。相關消息引發台灣股民對航運與油價的關注，市場反應兩極，部分人士看好機會，另一些則擔心衝突風險與消息真實性。

川普拋和談計畫反挨酸！網憂「伊朗不買單」又牽動股市

美國總統川普宣稱已向伊朗提出一份結束中東戰事的15點計畫，但伊朗方面透過知情人士放話，直言過去已兩度遭美方「一邊談判、一邊動手」，如今不願再被愚弄。消息傳上PTT後，引發網友熱烈討論，焦點除落在美伊和談前景外，也延伸至川普個人信用、中東局勢是否短期內降溫，以及美股、台股後續可能面臨的市場反應。

伊朗否認「與美議和」市場霧煞煞！網勸別信消息：先看油價、股市反應

美國總統川普宣稱正與伊朗談判、甚至已提出停戰方案，但伊朗軍方隨即公開否認，還譏諷美方根本是「自己跟自己談判」，把失敗硬包裝成協議。消息在PTT股板引發大量討論，網友普遍認為戰爭期間資訊真真假假、各方都在操作輿論，與其相信政治人物喊話，不如直接觀察布蘭特原油與股市走勢，也讓這場風波從外交攻防延燒到投資市場判讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。