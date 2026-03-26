4月大崩盤醞釀中？美伊戰爭不停引爆能源危機…郭哲榮：台股恐跌6000點

分析師郭哲榮在影音中示警，儘管昨亞洲股市與台股出現強勁反彈，但他認為這僅是假象...直指「美伊戰爭絕對不會停止」，並大膽預估4月份全球將面臨嚴重的能源危機，高機率導致台股出現崩盤危機，甚至可能大跌6000點，下探至28000到29000點的水位。

針對近期美國總統川普拋出的「15項協議」，郭哲榮解讀，這只是川普為了壓低原油期貨價格的兩面手法。

他強調，伊朗高層過去已被美國「騙了兩次」，甚至在準備談判期間遭到突襲暗殺，因此伊朗現階段絕不可能輕易妥協；他分析，除非獲得極高保障、如同「婚前協議」般的國際認證條件，否則伊朗不會接受談判。

在原油與能源危機方面，郭哲榮指出，伊朗已經「掐住荷莫茲海峽」這張王牌，其戰略目標是拖延戰局，直到原油價格飆升至120、130甚至140美元以上才會考慮談判。

引述國際現況，能源危機的徵兆已經浮現，例如：南韓發起全國節能運動，菲律賓總統也警告因缺乏航空燃油，民航機恐面臨停飛窘境。呼籲大眾與投資人不可輕忽「缺油」的嚴重性。

面對極可能到來的4月崩盤風險，郭哲榮提醒投資人現階段操作難度極高，呼籲切勿盲目追高老AI概念股（如鴻海、緯創、廣達、台積電）或是處於破底危機的記憶體族群；操作策略上，他建議投資人寧可「空手」以保留現金、避開多賠風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。