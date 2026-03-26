快訊

羈押？加保？法官要柯文哲親自到庭聽判 法界揭合議庭用意

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

聽新聞
0:00 / 0:00

文書機恐破3萬？AI排擠產能英特爾與超微CPU傳下月大漲15％

聯合新聞網／ 綜合報導
受AI算力需求排擠消費級PC產能影響，傳英特爾與超微下月將調漲CPU價格10%至15%。（本報系資料庫）
受AI算力需求排擠消費級PC產能影響，傳英特爾與超微下月將調漲CPU價格10%至15%。（本報系資料庫）

AI熱潮持續推高硬體需求，繼記憶體價格走升後，現在連CPU也傳出將漲價。外媒指出，英特爾超微下月起恐調高全系列處理器價格10%至15%，消息一出，也讓不少網友開始討論，這波漲價會不會從伺服器一路燒到消費型PC市場。

根據報導，這波CPU漲價潮同時波及伺服器與消費級產品，供應鏈消息指出，英特爾與超微已通知客戶，將從下月起調高處理器價格，交貨週期也明顯拉長，從原本數週延長至數月甚至更久。

報導指出，2026年第二季CPU供應恐怕還會更吃緊，原因在於廠商將更多產能優先分配給資料中心產品線，壓縮到消費級PC處理器的供給。再加上AI算力需求持續爆發，企業級市場獲利更高，也讓處理器廠商更傾向將資源往資料中心傾斜。

不只如此，整體PC硬體供應鏈壓力也還在升高，儲存產品價格同步上漲，華碩先前也預警，部分市場未來一季PC產品可能漲價25%至30%，意味這波硬體漲價壓力恐怕還沒結束。

有些網友把這波消息解讀成新一輪題材輪動，認為硬體族群可能還有表現空間，像是「沒漲的等排隊」、「嘉澤續抱」、「5269 amd概念股 該漲了吧」、「一直漲一直爽 輪流漲輪流爽 好爽喔」，也有人開始聯想周邊零組件是否也有機會跟上，「面板也該來漲一下了吧」。

但也有不少人是用吐槽角度看待這波漲價消息，「2026還在記憶體....」、「笑死 全部輪一輪阿 要輪到螢幕鍵盤滑鼠了沒」、「什麼時候輪到滑鼠墊短缺」、「文書機也要3萬起跳了嗎?」、「ai代表生活成本越來越高」，反映出部分市場對「什麼都能缺、什麼都能漲」的疲乏感其實相當明顯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

處理器 超微 英特爾 聯想 價格 華碩

延伸閱讀

美伊戰爭引爆能源危機！00899逆勢漲3.14%、009805贏大盤 法人看好長線危機入市

中東衝突下的資產保護傘！00988B主打高票息抗跌防禦…月配息機制成配置新寵

川普稱伊朗送「大禮」遭質疑！網猜「有意操作市場情緒」救股市

油價跌幅收斂…白宮警告伊朗不妥協就地獄式打擊！網：大場面要來了

相關新聞

文書機恐破3萬？AI排擠產能英特爾與超微CPU傳下月大漲15％

隨著AI熱潮推動硬體需求，英特爾與超微將於下月調漲全系列CPU價格10%至15%。供應鏈消息顯示，未來交貨週期有明顯延長，儲存產品價格也同步上揚，整體PC市場迎來漲價壓力。

油價跌幅收斂…白宮警告伊朗不妥協就地獄式打擊！網：大場面要來了

白宮警告伊朗若不接受中東和平協議，將面臨「地獄式打擊」。隨著美軍增兵及強硬言論，市場擔憂談判前景不妙，衝突風險升高。部分網友對局勢反應熱烈，但也有質疑聲音出現。

川普稱伊朗送「大禮」遭質疑！網猜「有意操作市場情緒」救股市

美國總統川普表示伊朗送上「價值非常多錢」的大禮，並稱美國已在戰事中取得勝利，引發PTT網友熱烈討論。多數人質疑說法可信度，認為川普頻繁釋放樂觀訊號，可能意在穩定甚至操作市場情緒，討論焦點也從外交發言延伸至油價、股市與資金流向。

紅海危機再起？伊朗揚言封鎖航運 網嗨喊：航運三雄可以買了嗎

美伊局勢緊張升溫，伊朗官員威脅若美國發動地面入侵，將攻擊紅海航運，影響全球石油運輸。相關消息引發台灣股民對航運與油價的關注，市場反應兩極，部分人士看好機會，另一些則擔心衝突風險與消息真實性。

川普拋和談計畫反挨酸！網憂「伊朗不買單」又牽動股市

美國總統川普宣稱已向伊朗提出一份結束中東戰事的15點計畫，但伊朗方面透過知情人士放話，直言過去已兩度遭美方「一邊談判、一邊動手」，如今不願再被愚弄。消息傳上PTT後，引發網友熱烈討論，焦點除落在美伊和談前景外，也延伸至川普個人信用、中東局勢是否短期內降溫，以及美股、台股後續可能面臨的市場反應。

伊朗否認「與美議和」市場霧煞煞！網勸別信消息：先看油價、股市反應

美國總統川普宣稱正與伊朗談判、甚至已提出停戰方案，但伊朗軍方隨即公開否認，還譏諷美方根本是「自己跟自己談判」，把失敗硬包裝成協議。消息在PTT股板引發大量討論，網友普遍認為戰爭期間資訊真真假假、各方都在操作輿論，與其相信政治人物喊話，不如直接觀察布蘭特原油與股市走勢，也讓這場風波從外交攻防延燒到投資市場判讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。