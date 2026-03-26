文書機恐破3萬？AI排擠產能英特爾與超微CPU傳下月大漲15％

AI熱潮持續推高硬體需求，繼記憶體價格走升後，現在連CPU也傳出將漲價。外媒指出，英特爾與超微下月起恐調高全系列處理器價格10%至15%，消息一出，也讓不少網友開始討論，這波漲價會不會從伺服器一路燒到消費型PC市場。

根據報導，這波CPU漲價潮同時波及伺服器與消費級產品，供應鏈消息指出，英特爾與超微已通知客戶，將從下月起調高處理器價格，交貨週期也明顯拉長，從原本數週延長至數月甚至更久。

報導指出，2026年第二季CPU供應恐怕還會更吃緊，原因在於廠商將更多產能優先分配給資料中心產品線，壓縮到消費級PC處理器的供給。再加上AI算力需求持續爆發，企業級市場獲利更高，也讓處理器廠商更傾向將資源往資料中心傾斜。

不只如此，整體PC硬體供應鏈壓力也還在升高，儲存產品價格同步上漲，華碩先前也預警，部分市場未來一季PC產品可能漲價25%至30%，意味這波硬體漲價壓力恐怕還沒結束。

有些網友把這波消息解讀成新一輪題材輪動，認為硬體族群可能還有表現空間，像是「沒漲的等排隊」、「嘉澤續抱」、「5269 amd概念股 該漲了吧」、「一直漲一直爽 輪流漲輪流爽 好爽喔」，也有人開始聯想周邊零組件是否也有機會跟上，「面板也該來漲一下了吧」。

但也有不少人是用吐槽角度看待這波漲價消息，「2026還在記憶體....」、「笑死 全部輪一輪阿 要輪到螢幕鍵盤滑鼠了沒」、「什麼時候輪到滑鼠墊短缺」、「文書機也要3萬起跳了嗎?」、「ai代表生活成本越來越高」，反映出部分市場對「什麼都能缺、什麼都能漲」的疲乏感其實相當明顯。

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