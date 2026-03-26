油價跌幅收斂…白宮警告伊朗不妥協就地獄式打擊！網：大場面要來了

美伊局勢再度升溫，白宮直接放話，若伊朗不接受協議，將面臨「地獄式打擊」。在前一波增兵與紅海威脅言論之後，這次強硬表態也讓市場與網友開始質疑，談判是否已經名存實亡。

白宮新聞秘書李威特表示，若伊朗未能接受結束中東戰爭的協議，美國總統川普已準備發動「地獄式打擊」。她強調，伊朗若誤判形勢，將面臨前所未見的猛烈軍事行動。

這番說法被外界解讀為對伊朗施加最後壓力，但同時也代表衝突升級風險升高。市場觀察，從增兵中東到海峽軍事計畫，再到如今公開放話，局勢正逐步往強硬對抗靠攏。

部分網友認為這是典型施壓談判手法，「難怪油價有縮小跌幅」、「大概可以調動5～7萬人」、「地面戰非打不可」、「大場面」，也有人期待局勢明朗「快打，我在等這大場面」、「會贏喔！！！」，認為強硬姿態有助逼出結果。

但更多網友則抱持懷疑甚至嘲諷態度，「已習慣 麻痺了」、「會咬人的狗不會叫」、「一天一版本，天天寫劇本」、「這次我大川寶連中學也打 地獄了吧」、「好了啦 要打快打」、「沒地面部隊都是屁」，也有人質疑談判本質「你的談和怎麼跟大家的不一樣」、「原來是派地面部隊談和」，顯示對政策一致性存疑。

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