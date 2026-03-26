紅海危機再起？伊朗揚言封鎖航運 網嗨喊：航運三雄可以買了嗎

美伊局勢持續升溫，在美方增兵中東之際，伊朗又透過官員放話，若美國發動地面入侵，將把紅海航運列為攻擊目標。由於紅海連接蘇伊士運河、攸關全球石油與商品運輸，消息一出，也讓台灣股民立刻聯想到航運、油價與市場波動。

中央社引述外電報導指出，伊朗塔斯尼姆通訊社25日報導，一名不具名伊朗軍方官員表示，若美國對伊朗島嶼或其他領土展開地面行動，或透過波斯灣與阿曼海的海軍行動讓伊朗付出代價，伊朗將「出其不意」開闢其他戰線，並把紅海航運視為攻擊目標。該官員並點名曼德海峽，稱這是全球最具戰略性的海峽之一，伊朗有能力對其構成可信威脅。報導也提到，紅海是通往蘇伊士運河的重要航道，對全球石油與商品運輸至關重要。

看多航運與能源題材的網友，普遍把焦點放在市場機會，有人直喊「航運三雄可以買了嗎！」、「南非好望角再度起飛」、「利多 噴」、「穩了」，也有人從盤勢角度解讀「股市大通膨」、「又要航海王了嗎？」。這類聲音大多認為，只要紅海風險再升高，繞道與運價題材就有機會再度成為盤面焦點。

但另一派則更擔心消息真實性與衝突外溢風險，有人質疑「不具名也要報 敢具名再說」、「重點：不具名的官員」、「凡是 不具名表示 都是假消息 沒有參考價值」，也有人認為情勢已經相當混亂，「方向也太混亂了，一下和談,一下增兵」、「嘴炮一句，船就不敢過了」、「雙邊封鎖嗎？」。還有網友把矛頭指向大國角力，直言「美國從以前就是世界流氓, 道貌岸然的偽君子」、「到底誰是恐怖份子呢」，顯示市場對後續走向仍高度分歧。

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