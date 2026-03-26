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嘴巴停戰兵力卻集結！美軍急派7000人赴中東…五角大廈三階段護航計畫曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國國防部下令增派近7000名部隊前往中東執行三階段護航計畫，引發社群兩極熱議。法新社
美國國防部下令增派近7000名部隊前往中東執行三階段護航計畫，引發社群兩極熱議。法新社

美國大動作增兵中東，引發市場與社群高度關注。原本傳出與伊朗有談判空間，如今卻出現軍事部署升級訊號，甚至不排除動武打通荷莫茲海峽，讓外界對局勢走向產生強烈分歧。

美國國防部已下令增派近7000名地面部隊前往中東，外媒指出，五角大廈擬定三階段行動，包括清剿伊朗海峽周邊戰力、掃除水雷，以及最終護航油輪通行。整體行動風險極高，尤其荷莫茲海峽地形複雜，伊朗具備不對稱作戰優勢。

目前已有多艘軍艦與部隊前往波灣，美軍也持續對伊朗沿岸進行打擊。不過專家指出，即便軍事行動成功，航運恢復仍存在不確定性，最終仍需政治與外交解決。

部分網友將焦點放在市場機會與戰略布局，「原油蠢蠢欲動」、「原油上升中」、「這是要奪島，控制伊朗石油設施，逼伊朗上談判桌」、「最終通牒?」，也有人認為這只是施壓手段，「這數字看看就好，沒什麼用，加大談判壓力而已」，甚至期待後續發展「真的好期待奪島後的發展啊」。

但另一派則對軍事行動高度悲觀甚至質疑決策，「7000是什麼概念」、「不夠 遠遠不夠」、「這要打很久 兩伊戰爭搞快8年吧？」、「不用期待 就阿富汗翻版= =」、「幾千人是去送死而已」、「這個局，就是美國想要控制全球的能源」，也有人直言「嘴巴在停戰，兵力在集結」，質疑政策前後矛盾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 美國 五角大廈 阿富汗 中東

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