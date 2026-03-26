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半信半疑最會漲？台積電產能滿到2027年底…網憂七巨頭縮減支出恐腰斬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電亞利桑那新廠尚未動工，產能就因AI強勁需求被五大客戶搶訂至2027年底。記者陳正興／攝影
台積電亞利桑那新廠尚未動工，產能就因AI強勁需求被五大客戶搶訂至2027年底。記者陳正興／攝影

台積電（2330）亞利桑那新廠尚未動工，卻傳出產能已被客戶搶訂至2027年底，引發市場關注。AI需求持續火熱，加上五大客戶搶產能，讓未來營收可見度大幅提升，但同時也在股市論壇掀起激烈討論。

根據外媒報導，台積電美國亞利桑那Fab 4廠雖尚未動工，但產能已提前被預訂至2027年底，顯示AI需求仍強勁。包括蘋果、超微、博通、輝達與高通等五大客戶，為確保供應穩定，即使美國製造成本高出25%至30%，仍願意搶先卡位。

在AI帶動下，輝達與博通財報表現亮眼，台積電自身2025年營收年增36%，2026年預估仍有近30%成長，先進製程占比已達77%，市場普遍認為，訂單滿載將支撐台積電未來數年營收與獲利動能。

對於訂單滿載，不少網友看好長線發展，有人認為「GG 3000 穩穩妥妥」、「上看10000」、「GG是世界的GG，不是臺灣的」，也有人直言「半信半疑就是股價最會漲的時候 還安全」、「每次都以為是出貨文 結果股價都一路飆上去」、「年底2330 不信的繼續空手吧」，看多氛圍仍在。

但另一派則相對保守甚至唱衰，有人質疑「利多出盡 股價準備腰斬」、「乾出貨文一堆」、「未來十年，十天都不知道會發生什麼事情」、「現在股價是看產能滿載 等巨頭不需要那麼多晶片 直接腰斬」，也有人提醒「風險還是七巨頭資本支出放緩」，認為市場已提前反映利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 輝達 蘋果 先進製程 營收

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