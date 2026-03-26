狂人法則看川普⋯他曝3核心原則！網勸：別想理解瘋子

中東局勢與國際股市近日劇烈震盪，川普相關發言更成為市場焦點。一名PTT網友以「狂人法則」為題發文，認為近期股市幾乎是在看川普一人表演，並建議投資人與其追逐其社群發文，不如回頭觀察實際政策與行動。文章引發網友熱議，討論焦點除了川普個人風格，也延伸到政治人物操作輿論、投資判斷與市場應對方式。

原PO在文中提到，若想理解川普，不妨從相關電影角色塑造與其一貫行事風格切入，並整理出三大核心原則，包括「永遠發動攻擊」、「否認一切、絕不道歉」以及「宣布勝利、拒絕認輸」，另外還點出其擅長運用媒體與恐懼感來塑造優勢。他認為，川普不會輕易認輸，因此市場不該被表面言論牽著走，而要觀察海峽是否短期開放、油價是否受控，以及戰爭能否在短時間內結束，這些才是判斷後市的真正關鍵。

原PO整體觀點偏向提醒投資人排除雜訊，強調真正該追蹤的是行動而非話術。他認為，若無法區分眼前究竟只是短期外部衝擊，還是可能演變為停滯性通膨，就容易在多空震盪中反覆被修理，因此對川普式發言應保持距離，回到具體數據與局勢變化來看市場。

其他網友則普遍認同，川普這類政治人物的風格確實有高度操作性，許多人直言「不要試圖理解瘋子在想什麼」，也有人認為這套邏輯不只適用於川普，幾乎許多政治人物、甚至職場人物都能套用。另有不少留言從投資角度出發，認為過度關注雜訊無助獲利，真正重要的仍是資產配置、風險控管與長期紀律，而不是隨著新聞標題追高殺低。

不過，也有不同聲音指出，這套分析雖然有趣，但終究無法直接轉化為明確操作依據，因為市場本質仍由資金、事件與價格共同決定。有人認為川普的確擅長透過強勢姿態影響市場預期，但若對手同樣強硬，未必每次都能奏效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。