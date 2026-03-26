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伊朗經IMO釋通行訊號！網看好是「利多消息」：有利航運股向上

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗透過國際海事組織（IMO）宣布，符合安全規範的「非敵對船隻」可安全通過荷莫茲海峽，引發投資者關注。股民對此表示，雖然信心提升，但通行恢復仍取決於保險公司與船公司的實際行動。（路透）
伊朗透過國際海事組織（IMO）宣布，符合安全規範的「非敵對船隻」可安全通過荷莫茲海峽，引發投資者關注。股民對此表示，雖然信心提升，但通行恢復仍取決於保險公司與船公司的實際行動。（路透）

伊朗透過國際海事組織（IMO）發布聲明，表示「非敵對船隻」在遵守安全規範並與主管機關協調後，可安全通過荷莫茲海峽。消息傳到PTT後，引發股民熱議，不少人認為，這類透過國際組織轉發的正式聲明，可信度確實高於各種市場傳聞與政治喊話，但也有人認為，能不能真的恢復通行，仍要看船公司、保險公司與實際航行情況，並非一紙聲明就能完全化解風險。

根據媒體報導，伊朗在一份由外交部簽署、並請IMO轉發的公報中指出，只要不是參與或支持對伊朗侵略行為的「非敵對船隻」，在符合安全規定並與主管機關協調後，就可安全通過荷莫茲海峽。聲明同時強調，美國、以色列及其他侵略參與者的船隻、設備與資產，不符合無害或非敵對通行條件，並將當前海峽風險與中斷責任歸咎於美以兩國。報導也提到，自2月28日美國與以色列發動空襲以來，伊朗實際封鎖這條戰略水道，推升全球油氣價格。

一名網友在PTT發文表示，伊朗這次是透過國際組織發出正式聲明，理論上比市場上的零碎放話或匿名消息更有參考價值，至少代表官方已釋出較明確立場。他認為，即便目前航商未必立刻敢全面恢復通行，但「總比完全不能走來得好」，某種程度上也意味最緊張時刻可能正在過去。此外，他也不忘酸一句，要記住那些先前極力鼓吹買進石油相關槓桿商品的分析人士。

從推文來看，多數網友的共識是，這則消息對市場情緒確實偏向利多，尤其若通行逐步恢復，油價壓力有望暫時緩解，也可能有利股市與航運股表現。許多人將這份聲明解讀為伊朗態度軟化，甚至形容是「大禮包來了」，認為只要美以以外船隻能逐步恢復通行，最壞情況或許不致持續擴大。也有不少人延伸討論台灣是否屬於「非敵對」範圍，帶出濃厚的股板戲謔風格。

不過，另有不少不同意見與補充觀點。部分網友認為，真正決定海峽能否恢復正常運作的，不是聲明本身，而是保險公司是否願意承保、保費是否下降，以及是否真有船公司敢當第一批通行者。還有人質疑「非敵對船隻」的定義仍過於模糊，究竟要看船旗國、船東背景、貨主來源還是政治立場，實務上恐怕充滿灰色地帶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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