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川普稱伊朗送「大禮」遭質疑！網猜「有意操作市場情緒」救股市

聯合新聞網／ 綜合報導
川普稱伊朗送來與荷姆茲海峽相關的「大禮」，並宣告美國在戰爭中勝利，引發網友質疑其言論可信度。許多人認為此舉意圖穩定市場情緒，聚焦於油價與股市未來變化。左為白宮特使威科夫。(美聯社)
川普稱伊朗送來與荷姆茲海峽相關的「大禮」，並宣告美國在戰爭中勝利，引發網友質疑其言論可信度。許多人認為此舉意圖穩定市場情緒，聚焦於油價與股市未來變化。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

美國總統川普表示伊朗送上「價值非常多錢」的大禮，並稱美國已在戰事中取得勝利，引發PTT網友熱烈討論。多數人質疑說法可信度，認為川普頻繁釋放樂觀訊號，可能意在穩定甚至操作市場情緒，討論焦點也從外交發言延伸至油價、股市與資金流向。

根據媒體報導，美國與以色列對伊朗的軍事行動已持續超過3週，川普24日於白宮表示，伊朗送出一份與荷姆茲海峽通行相關的「大禮」，並稱美國已「贏得戰爭」，目前正與「正確的人」進行協商。彭博指出，該「大禮」可能是伊朗允許一艘載有約200萬桶石油的油輪安全通過海峽。不過，伊朗方面仍否認與美國進行任何形式的談判，雙方說法明顯分歧。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，近期新聞密集釋出顯示川普試圖穩定市場信心，甚至不排除有「救股市」的意圖。他指出，儘管伊朗表面態度強硬，但在現實壓力下不可能無限對抗，最終仍須回歸談判與共存，因此和談只是時間問題，前提是以色列不要持續升高衝突，整體態度偏向戰事終將收斂。

多數網友則對川普說法持高度懷疑，直言其發言「幾乎每次都說自己贏」，甚至形容為「自high」、「嘴砲護盤」，認為所謂「大禮」內容模糊、缺乏具體證據，也有人質疑是否只是市場操作或內線交易的訊號。另有不少留言延伸至投資面，指出市場早已習慣川普放話，反而會利用這類消息製造波動、進行多空雙殺。

另一方面，也有不同觀點。有網友認為即使川普說法誇大，仍可能反映部分實質進展，例如荷姆茲海峽通行權或能源利益重新分配；也有人推測雙方可能存在檯面下合作，例如分潤過路費或能源交易。另有聲音指出，不論政治說法如何，真正影響市場的仍是油價是否持續波動及戰事是否升級，建議投資人回歸基本面觀察，而非過度解讀單一領導人發言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 美國 以色列 川普 軍事行動

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