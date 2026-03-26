伊朗否認「與美議和」市場霧煞煞！網勸別信消息：先看油價、股市反應

美國總統川普宣稱正與伊朗談判、甚至已提出停戰方案，但伊朗軍方隨即公開否認，還譏諷美方根本是「自己跟自己談判」，把失敗硬包裝成協議。消息在PTT股板引發大量討論，網友普遍認為戰爭期間資訊真真假假、各方都在操作輿論，與其相信政治人物喊話，不如直接觀察布蘭特原油與股市走勢，也讓這場風波從外交攻防延燒到投資市場判讀。

根據媒體報導，法新社指出，川普24日聲稱美方正與伊朗進行談判，但伊朗軍方25日透過國營電視預錄影片否認，並由「哈塔姆安比亞中央總部」發言人佐爾法卡里直言，伊朗不會與美方這樣的對象達成協議，現在不會、未來也不會。他還批評華府所謂的戰略實力已淪為戰略失敗，並警告美國若無法認清中東穩定仰賴伊朗武裝力量，其在當地投資與能源利益恐將付諸流水。報導也提到，《紐約時報》先前披露，美方已提出15點停戰方案，由巴基斯坦轉交伊朗。

一名網友在PTT發文表示，戰爭本就是爾虞我詐，各方為了自身利益釋放不同版本的訊息並不意外，但市場資金流向相對誠實，因為消息可能騙人，價格變化卻更直接。他指出，當時布蘭特原油下跌、股市同步反彈，顯示資金暫時偏向風險情緒回暖，只要不是所有商品全面下跌，市場未必失控。不過他仍盼望中東情勢儘快穩定，並詢問熟悉談判與盤勢的投資人如何看待後續發展。

綜觀留言，多數網友的共識是「不要太相信單一政治訊息」。不少人直言川普向來擅長放話，伊朗內部也未必只有一種聲音，雙方都可能採取兩手策略，因此真正值得觀察的是油價是否跳升、能源設施有無遭破壞，以及市場是否對利空逐漸鈍化。也有不少人從操作面切入，認為在高度震盪格局下，低買高賣、避免重壓單一方向，反而是較務實的策略。

至於不同意見，則集中在伊朗內部權力結構是否混亂。有網友質疑伊朗軍方、政府、外交系統甚至不同派系說法互相矛盾，可能反映主戰派與主和派角力，也有人認為川普雖然常放話，但美方確實可能透過第三方私下接觸伊朗，只是尚未形成正式協議。另有部分人直言，不論美伊哪一方可信度較低，最後還是得回到實際軍事行動、油價變化與股市表現來驗證消息真偽，顯示市場當前最在意的，仍是戰事會否進一步升高並衝擊全球資產價格。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。