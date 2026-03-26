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川普拋和談計畫反挨酸！網憂「伊朗不買單」又牽動股市

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普提出結束中東戰事的15點計畫，卻遭伊朗反駁，稱不再被美方愚弄。這一消息引發網友熱議，焦點集中在兩國和談前景及其對美股和台股的潛在影響。 路透通訊社
美國總統川普提出結束中東戰事的15點計畫，卻遭伊朗反駁，稱不再被美方愚弄。這一消息引發網友熱議，焦點集中在兩國和談前景及其對美股和台股的潛在影響。 路透通訊社

美國總統川普宣稱已向伊朗提出一份結束中東戰事的15點計畫，但伊朗方面透過知情人士放話，直言過去已兩度遭美方「一邊談判、一邊動手」，如今不願再被愚弄。消息傳上PTT後，引發網友熱烈討論，焦點除落在美伊和談前景外，也延伸至川普個人信用、中東局勢是否短期內降溫，以及美股、台股後續可能面臨的市場反應。

根據媒體報導，川普於美東時間週二表示，美方已向德黑蘭遞交結束中東戰爭的15點方案，並稱伊朗有意盡快達成協議，外傳雙方最快可能於26日舉行高級別會談。不過，伊朗軍方前一天才表態將戰鬥至勝利，德黑蘭也否認與美國直接談判，使外界對和談是否真有進展仍存疑。報導並引述《Axios》指出，伊朗不信任美方，主因在於川普過去兩度在聲稱尋求協議後，隨即支持或發動軍事行動。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言，既然連伊朗官員都已公開表達不信任，外界恐怕不該再樂觀期待戰爭能在短期內結束。他認為，現階段台股或許還能勉強撐住，但若後續戰勢持續升級、規模擴大，市場終究難以完全置身事外，因此也拋出疑問，關注美股與台股接下來會出現何種反應，將戰事風險與資本市場連動作為討論主軸。

多數網友則將矛頭指向川普，認為伊朗的反應「很正常」，直言川普反覆無常、出爾反爾，早已讓外界失去信任，不少人以「放羊的孩子」、「自導自演」、「小丑」等語形容其作風，認為不只伊朗，連全球市場與各國政府都曾被類似手法牽著走。另有不少留言從投資角度切入，認為市場未必會完全照政治消息反應，真正該觀察的是戰事是否擴大、油氣設施有無遭攻擊，以及能源價格是否進一步飆升。

不過，討論中也有不同聲音。有網友質疑伊朗說法的真實性，認為伊朗同樣並非完全可信，甚至有人指出若伊朗高層或談判代表屢遭攻擊，確實更難建立談判基礎。另有部分人認為，與其解讀政治放話，不如看實際軍事動作與金融市場表現，像是油價、美債、股市波動才是更直接的訊號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 川普 中東戰事

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