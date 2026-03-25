別把巴菲特理論套用買大盤！破除擇時迷思…持續買進才是獲利王道

投資大盤指數和個股最大的差異在於「市場效率」。

個股的市場效率極差，長期價格與公司盈餘成長率趨同，所以「必須擇時投資」。在超跌標錯價低估時買進，等待超漲標錯價瘋狂時賣出。

大盤的市場效率極高，不容易標錯價，但長期上漲。如果非等到大空頭跌30%、40%才肯進場，將會錯過許多上漲機會，所以「必須不擇時投資」。持續買進、長期持有，降低機會成本和交易成本。

如果把巴菲特的不揮棒就不會三振，耐心等待機會才出棒理論，套用在大盤指數化投資上，就會錯過長期上漲紅利，讓資金處於無效率狀態。這就像用剪刀切蔬菜一樣，誤用工具了。

反之把定期定額理論套用在個股，如果個股出現新的競爭者或商業模式被破壞，盈餘成長率轉負，出現永久性衰退時，就會越攤越貧、攤到躺平，永遠不會出現微笑曲線。這就像用菜刀剪布條一樣，也是誤用工具了。

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