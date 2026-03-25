川普稱伊朗僅剩「最後一次和平機會」挨酸狼來了！網憂海峽長期封鎖

美國總統川普聲稱，伊朗如今只剩下「最後一次」實現和平的機會，但相關說法在PTT股板引發大批網友吐槽。討論焦點並未停留在美伊談判本身，而是集中在川普發言反覆、可信度不足，以及「一邊喊談判、一邊持續施壓」的矛盾作法。許多網友直言，川普幾乎每天都在祭出「最後通牒」，早已讓市場與輿論出現疲乏感。

根據媒體報導，川普23日在美國田納西州演說時提到，中東局勢已進入關鍵階段，美國正設法與伊朗達成更廣泛協議，並指伊朗似乎已認真看待談判，甚至暗示對方已同意不再發展核武。不過伊朗方面隨即否認，國會議長卡利巴夫更公開表示，所謂協商進展是「假新聞」，認為美方刻意釋放訊息，是為了操縱金融與石油市場，並為自身與以色列爭取戰略空間。

一名網友在PTT發文表示，這場局勢更像是「被動式談判」，因為伊朗明確否認有談判，川普卻持續對外宣稱進展順利，反映雙方說法嚴重分歧。原PO進一步推測，伊朗這次態度相當強硬，除非美國與以色列先認錯，否則恐怕沒有和解空間，甚至擔憂海峽封鎖可能演變為長期局面，將進一步衝擊市場與區域穩定。

多數網友最主要的共識，是對川普「最後一次」說法極度不信任。留言區頻頻出現「一次又一次」、「今天的最後一次」、「最後一次again」等嘲諷，認為川普慣於放話、設期限，最後卻往往不了了之，早已形成固定模式。也有不少人將此與市場波動連結，質疑川普放話只是為了影響股市、油價，甚至戲稱這是「川投顧」再度操作行情。

另一派網友則把焦點放在談判可行性本身，質疑伊朗高層接連遭打擊、局勢混亂之下，美方究竟要與誰談判。有人指出，若任何伊朗官員此時承認與美國接觸，恐怕立刻就會被內部視為叛徒，談判空間幾乎不存在。也有人認為，川普與以色列一邊軍事施壓、一邊喊和平，本身就難以取信對手。

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