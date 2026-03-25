華碩喊筆電還要漲勸快買！網一面倒不買單：乾脆改買MacBook

華碩高層近日表示，受記憶體、SSD及晶片缺貨影響，第二季筆電價格預估還會再漲25%至30%，並建議消費者「越早買越好」，消息在PTT股板引發熱議。不少網友質疑這番說法更像是在提前喊價、刺激買氣，討論焦點也迅速從漲價本身，延伸到是否為清庫存、終端需求是否撐得住，以及蘋果產品是否將因此受惠。

根據媒體報導，華碩指出目前市場處於缺貨與漲價並行階段，不只SSD與DRAM成本墊高，Intel與AMD晶片也供應吃緊，因此預估第二季整體筆電價格將進一步調漲。華碩並觀察到，台灣市場第一季已有「淡季不淡」現象，部分企業與消費者因預期後續價格走高，已提早換機、購機，帶動整體買氣升溫。

一名網友在PTT發文表示，廠商未必在意消費者感受，重點仍是「先賺一波再說」，認為即使漲價後還是能以「之後會更貴」的說法推動銷售，因此不愁沒有獲利，甚至進一步喊出「華碩股價先追多」。整體語氣明顯帶有揶揄意味，反映其對品牌喊漲策略與市場操作空間的看法。

不過，PTT多數網友並不買單，最常見的共識就是「不買最大」。不少人認為筆電並非剛性需求，舊機器能撐就繼續撐，「再戰五年、十年」的說法頻頻出現，也有人直言誰會因為喊漲就急著換機。另一批留言則質疑華碩是在藉機清庫存，認為價格若真的拉太高，只會讓銷量下滑，最後壓力仍會回到通路與經銷端，甚至有人預測之後恐怕還是得靠降價出清。

此外，推文中另一條明顯主線則是「轉買蘋果」。許多網友提到MacBook Neo、MacBook Air或Mac mini，認為若Windows筆電持續上漲，蘋果在文書、影音、輕度使用市場的性價比反而更突出，甚至有留言笑稱這篇根本成了「MacBook推薦串」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。