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伊朗控美放假消息誘殺高層！網熱議「川普炒股論」質疑戰略動機

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊關係緊張中，伊朗指控美方釋出假消息試圖誘殺高層，引發網友熱議，質疑川普發言是否與金融市場操作相關，甚至認為有炒股動機。(美聯社)
美伊關係緊張中，伊朗指控美方釋出假消息試圖誘殺高層，引發網友熱議，質疑川普發言是否與金融市場操作相關，甚至認為有炒股動機。(美聯社)

美伊關係持續緊繃，伊朗官媒指控美方釋出與伊朗談判的假消息，實為誘殺國會議長卡利巴夫，引發PTT網友熱烈討論。多數網友未聚焦外交攻防本身，反而質疑美國總統川普發言動機，認為相關訊息更可能與金融市場操作有關，甚至直言「根本是在炒股」，掀起對戰爭與市場連動的討論。

根據外電報導，川普聲稱美方已與伊朗領導人展開具建設性的對話，甚至暫緩軍事行動，但未透露具體對象；另一方面，伊朗官方與官媒則全盤否認談判存在，並指控相關消息為美國與以色列刻意散布，意圖製造內部分裂並鎖定高層進行暗殺。在區域衝突升溫、伊朗多名高層接連遇襲的背景下，相關說法引發國際關注。

一名PTT網友轉貼新聞後表示，當前局勢「小賭怡情，千萬不要分析」，並認為川普言論即使失真，未來也難以追究法律責任，因為可被解釋為「為了欺敵、為了世界和平」。該說法帶有諷刺意味，暗示政治人物在戰爭情境下的發言具高度操作空間，也反映其對資訊真實性的保留態度。

多數網友回應則集中在「市場操作論」，普遍認為相關消息與其說是軍事或外交策略，不如說是影響股市與期貨的工具。有留言直言「川投顧今年主導股市」、「目的就是炒股」，也有人認為只需關注川普在社群平台發言即可判斷市場走勢，顯示部分投資人將政治訊號視為交易依據。此外，也有人認為假消息可能用來影響油價或資本市場波動，將地緣政治與金融利益直接連結。

不過，也有不同聲音指出，戰爭本就充滿資訊戰與欺敵策略，「兵不厭詐」屬常態，認為不應單純以炒作解讀；另有網友質疑伊朗說法的可信度，認為雙方皆可能釋放假消息，甚至有人直言「兩邊都不可信」。此外，也有討論延伸至美國財政、戰爭持久性及中東局勢發展，認為長期戰事未必符合美國利益，整體局勢仍待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 美國 川普 以色列 金融市場

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