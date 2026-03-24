快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

打仗僅需單方面、談和平要雙方同意…並非川普說了算！郭哲榮：伊朗憑什麼退縮？

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮解析台股重挫821點主因，警告市場別只關注川普態度，因伊朗在高度不信任下恐拒絕輕易退讓，若戰事拖延打碎速戰速決預期，股市將面臨更沉重賣壓。美聯社
分析師郭哲榮解析台股重挫821點主因，警告市場別只關注川普態度，因伊朗在高度不信任下恐拒絕輕易退讓，若戰事拖延打碎速戰速決預期，股市將面臨更沉重賣壓。美聯社

分析師郭哲榮在影音中表示，台股昨日再度重挫，現貨下跌821點，台指期跌幅更深，主因仍是市場對美伊局勢升溫的恐慌。他指出，川普伊朗放出強硬訊號，要求要嘛打開荷莫茲海峽，要嘛就可能攻擊伊朗重要設施，市場因此提前反映風險，導致股市與期貨同步承壓。

郭哲榮認為，現在市場最關鍵的，不只是川普會不會退縮，而是伊朗會不會退縮。因為許多人都在討論川普是否會像過去一樣，到了最後一刻選擇收手，但真正影響戰局能否降溫的，並不是只有美方態度，而是伊朗是否願意接受這樣的局面。

郭哲榮指出，伊朗之所以不容易退讓，原因在於其對美國已經高度不信任。他在節目中反覆強調，若在談判過程中仍遭到攻擊，對伊朗而言，無論談或不談，都可能付出代價。在這種情況下，伊朗自然更難相信美方後續提出的條件，也不會輕易接受單方面讓步。

他進一步表示，伊朗即使害怕美國，也可能因為「又怕、又恨、又氣」而選擇拉長戰線，而不是立刻退縮。

因為一旦太快讓步，反而可能讓自己陷入更不安全的處境。依照他的說法，伊朗若要談，就一定會要求更多保障，確認自身安全不再受到威脅，否則不會輕易回到談判桌。

郭哲榮用感情關係作比喻指出，打仗有時只要一方決定就可能爆發，但若要和談，往往需要雙方都同意。他認為，現在外界若只關注川普會不會退，卻忽略伊朗是否還願意談，等於少看了一半。因為伊朗若認為自己在過去互動中已經吃虧，就不太可能單純因美方一句話就停止對抗。

他也強調，市場目前之所以還沒有完全反映最壞情境，是因為不少人仍預期戰爭會在短時間內結束，油價目前仍停留在100美元上下。

不過他警告，一旦市場開始認知到戰事不會很快落幕，股市壓力恐怕還會加重；照他的說法，現在真正的風險不是單純消息面，而是市場原本預設的「很快結束」若被打破，後續衝擊會更明顯。

郭哲榮影音中的核心看法是，這場美伊衝突之所以難以迅速落幕，並不只是因為川普態度強硬，而是伊朗沒有足夠理由輕易退讓。

在彼此高度不信任的前提下，即使美方後續出現退縮或轉向，伊朗也未必願意立刻收手，這正是他認為戰事恐怕不會太快結束的原因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 郭哲榮 川普 荷莫茲海峽 美伊衝突

延伸閱讀

00878發股息…爽領88200元股息再加碼0056！存股哥：6年已領逾71萬

千點大震盪！陳重銘看中東反覆局勢…直言台股今年難躺著賺

0050有10張就「贏過90%投資人」！懶錢包：成為前1％佼佼者要135張以上

0056殖利率逼近10％還能買嗎？楚狂人：進場前先看懂配息「3大關鍵」

相關新聞

打仗僅需單方面、談和平要雙方同意…並非川普說了算！郭哲榮：伊朗憑什麼退縮？

分析師郭哲榮指出，伊朗不會輕易退縮，因為對美國已高度不信任。市場擔憂美伊局勢惡化，導致台股大跌821點。他強調，和平談判需雙方同意，伊朗可能因為害怕和生氣而選擇拉長戰線，市場風險仍然存在。

千點大震盪！陳重銘看中東反覆局勢…直言台股今年難躺著賺

陳重銘指出，台股近期因中東政治局勢反覆而震盪劇烈，當日跌幅約八百點，市場信心受挫。投資者需面對不確定性，短期內難見明確方向。與去年相比，今年的投資困難度大幅提高。

光一天手續費就賠掉307萬！「最強主力」期貨狂掃600張「憂心日銀及川普」

我幾乎從未把單一個股，或每天的盈虧放在心上。假設買進十支股票，我根本不在乎其中哪幾支股票上漲。其實只要想知道…

魏哲家批陸機器人「好看而已」…陳重銘：無人機大軍將顛覆未來戰爭

台積電董事長魏哲家批評大陸機器人「好看而已」，並警告無人機發展可能顛覆未來戰爭。陳重銘認為大陸無人機進步顯著，強調台灣需加強機器人與無人機研發，避免自滿。

說好的「槍聲一響黃金萬兩」呢？詹璇依揭避險失靈關鍵…手上有黃金快看

財經主持人詹璇依指出，近期黃金未能有效避險，投資人質疑其地位。她分析此次戰爭的影響主要在油價上升，導致市場擔憂通膨與升息，影響黃金需求。長期看，她仍看好黃金。

油價原應漲15元？卓榮泰喊「跟中油說謝謝」網炸鍋：拿納稅錢補貼謝什麼

隨著國際油價上漲，中油自23日起調漲汽油1.8元，柴油1.4元。行政院長卓榮泰表示，調漲幅度遠低於預期的15元，建議民眾對中油表示感謝，卻引發網友質疑，認為最終補貼來源為納稅人，擔心後續影響物價與企業成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。