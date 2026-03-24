打仗僅需單方面、談和平要雙方同意…並非川普說了算！郭哲榮：伊朗憑什麼退縮？

分析師郭哲榮在影音中表示，台股昨日再度重挫，現貨下跌821點，台指期跌幅更深，主因仍是市場對美伊局勢升溫的恐慌。他指出，川普對伊朗放出強硬訊號，要求要嘛打開荷莫茲海峽，要嘛就可能攻擊伊朗重要設施，市場因此提前反映風險，導致股市與期貨同步承壓。

郭哲榮認為，現在市場最關鍵的，不只是川普會不會退縮，而是伊朗會不會退縮。因為許多人都在討論川普是否會像過去一樣，到了最後一刻選擇收手，但真正影響戰局能否降溫的，並不是只有美方態度，而是伊朗是否願意接受這樣的局面。

郭哲榮指出，伊朗之所以不容易退讓，原因在於其對美國已經高度不信任。他在節目中反覆強調，若在談判過程中仍遭到攻擊，對伊朗而言，無論談或不談，都可能付出代價。在這種情況下，伊朗自然更難相信美方後續提出的條件，也不會輕易接受單方面讓步。 他進一步表示，伊朗即使害怕美國，也可能因為「又怕、又恨、又氣」而選擇拉長戰線，而不是立刻退縮。 因為一旦太快讓步，反而可能讓自己陷入更不安全的處境。依照他的說法，伊朗若要談，就一定會要求更多保障，確認自身安全不再受到威脅，否則不會輕易回到談判桌。

郭哲榮用感情關係作比喻指出，打仗有時只要一方決定就可能爆發，但若要和談，往往需要雙方都同意。他認為，現在外界若只關注川普會不會退，卻忽略伊朗是否還願意談，等於少看了一半。因為伊朗若認為自己在過去互動中已經吃虧，就不太可能單純因美方一句話就停止對抗。

他也強調，市場目前之所以還沒有完全反映最壞情境，是因為不少人仍預期戰爭會在短時間內結束，油價目前仍停留在100美元上下。

不過他警告，一旦市場開始認知到戰事不會很快落幕，股市壓力恐怕還會加重；照他的說法，現在真正的風險不是單純消息面，而是市場原本預設的「很快結束」若被打破，後續衝擊會更明顯。

郭哲榮影音中的核心看法是，這場美伊衝突之所以難以迅速落幕，並不只是因為川普態度強硬，而是伊朗沒有足夠理由輕易退讓。

在彼此高度不信任的前提下，即使美方後續出現退縮或轉向，伊朗也未必願意立刻收手，這正是他認為戰事恐怕不會太快結束的原因。

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