千點大震盪！陳重銘看中東反覆局勢…直言台股今年難躺著賺

財經創作者「不敗教主－陳重銘」於最新影音中表示，台股23日走勢震盪劇烈，早盤一度重挫逾千點，盤中雖出現跌深反彈，但整體仍偏弱，終場跌幅約八百點，顯示市場信心受到壓抑。

他指出，此波股市回檔的主要原因，與近期國際政治局勢高度相關。先前美國總統川普曾釋出可能攻擊伊朗發電廠的訊息，引發市場對中東衝突升溫的擔憂；但隨後川普又改口表示暫不採取行動，甚至稱與伊朗溝通良好。不過伊朗方面隨即否認相關說法，使整體局勢出現反覆與矛盾，進一步加劇市場不安情緒。

他認為，在訊息反覆與不確定性升高的情況下，短期內市場難有明確方向，無論是戰事是否擴大、或政治風險是否降溫，都仍需持續觀察，投資人只能在混亂的環境中「走一步看一步」。

從資產表現來看，近期包括金、銀等貴金屬價格出現明顯回落，未能延續避險需求的強勢；股市方面同樣出現修正，其中AI相關族群波動特別明顯，顯示資金在高檔題材股之間的流動正在加劇。

陳重銘也提及目前市場上出現多檔新上市的主動型ETF，產品選擇變多，但同時也讓投資人在配置上更難抉擇，如何在震盪行情中進行資產配置，成為當前重要課題。

對比去年市場環境，他指出，當時在台積電帶動下，整體行情相對單純，投資人較容易掌握方向，甚至有「躺著賺」的感受；但今年受到國際政經變數干擾，市場節奏轉為反覆震盪，投資難度明顯提高。

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