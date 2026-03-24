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自由撰稿人變億萬富豪…與巴菲特一樣都買保險股 地毯千金助力功不可沒

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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這不是一個白手起家的勵志故事，而是富人錢滾錢的故事。戴維斯最初買股的資金來源是妻子凱瑟琳．華瑟曼給的，她是費城地毯千金。

對1947年大多數的美國人而言，花5萬美元買股票簡直是天方夜譚。

不過，戴維斯的經歷仍是一個激勵人心且充滿希望的故事：這位曾經的自由撰稿人在中年開始投資，並在有生之年成為身價近10億美元（約新台幣323億元）的富豪。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》
本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

然而，在保險界之外，謝爾比．戴維斯幾乎跟小謝爾比一樣鮮為人知。

「我父親在1988年上過《富比士》美國富豪排行榜。」小謝爾比說，「這是他短暫成名的時刻。」說到《富比士》，我想到富豪排行榜上總看不見所謂的「被動投資人」。

在眾多矽谷奇才、企業併購家、房地產開發商、發明家、零售商、製造商、傳媒巨頭、石油大亨、銀行家等名單常客中，我只能想到一位同樣靠選股上榜的人：華倫．巴菲特（Warren Buffett）。

我問小謝爾比，父親和巴菲特是否見過面。「見過幾次。」他說，「他們互相認識，共通點也很多。」

兩人的資產都在數十年間以每年約23％到24％的驚人速度成長；兩人都因保險類股賺進大把財富，巴菲特甚至擁有兩家保險公司。

這兩位投資人都在華爾街精英認為「死板」「無趣」又「無利可圖」的行業中挖到寶，真的只是巧合嗎？保險業確實耐人尋味，我們是不是應該入手保險類股？

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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