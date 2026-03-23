魏哲家批陸機器人「好看而已」…陳重銘：無人機大軍將顛覆未來戰爭

魏哲家是不是有點飄了？領導人過度自滿，是企業的大忌諱。

你這個地位，還需要名譽博士學位，開心到笑容滿面？

台積電員工有沒有爆肝？我相信大家都知道吧，難道你這個大老闆不知道？

我是很感謝爆肝的工程師，幫忙交出60%的高毛利率。

魏哲家說中國大陸機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，他希望機器人裡頭電晶體都是台積電製造的。

如果機器人的大腦都是台積電做的，這點我支持，因為可以幫我賺很多錢。

但是他說大陸的機器人沒用？這有點自欺欺人了，對岸的無人機比台灣進步太多了。機器人真的裝上功能後，絕對不會只是跳來跳去。

台積電領先的是高階製程，可以在更小的體積，裝進更多的功能，適合手機這種輕薄的小物件。

至於汽車、機器人、飛彈、無人機...，因為體積很大，不一定要裝最先進的晶片喔（因為很貴）！大陸自己國產的晶片就嚇嚇叫了。

批評人家機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，真的是有點飄了！

我其實有點擔心對岸機器人的發展，特別是軍事上的用途，伊朗的無人機就搞得美國下不了台，你以為伊朗的無人機是誰教他的？

機器人絕對會改變人類的未來，這絕對是兵家必爭之地。除了會走入家庭外，也絕對會改變過去的軍事思維。

以前的航母天下無敵，將來會有一群的機器海龜、海豚...慢慢的潛伏到航母底下，然後就放煙火了！

也會有機器人鴿子、烏鴉、麻雀，飛到你的空軍基地，把你的戰鬥機放煙火。

再來就是機器狗跟機器貓，闖進軍事基地、指揮部...一樣給你放煙火。

只有魔法才可以打敗魔法，台灣要加緊機器人、無人機的研發，不能再用傳統的軍事思想了。

不然我們就算買到F-16，一隻機械麻雀衝進引擎裡面，就掛了！機械麻雀才多少錢，F-16要多少錢？

將來還會進步到機器甲蟲，你偵測得到嗎？只要一群塞進飛機進氣口，飛機就報廢了。

美國用幾百萬美金的愛國者飛彈，攔截伊朗幾萬美金的無人機，已經叫苦連天了！

機器人，會改變未來的戰爭。人家在進步，台灣不能自滿。

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