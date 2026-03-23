說好的「槍聲一響黃金萬兩」呢？詹璇依揭避險失靈關鍵…手上有黃金快看

財經主持人詹璇依在最新影音中表示，近期她在許多場合最常被問到的問題之一，就是「黃金怎麼辦」。她指出，市場常說「槍聲一響，黃金萬兩」，但這一次戰爭爆發後，黃金並未明顯發揮避險效果，也讓不少投資人開始質疑，黃金是否已經失去避險地位。

詹璇依分析，這次戰爭衝擊的核心在於油價，而油價上漲最直接牽動的就是通膨預期。當市場預期通膨升溫時，接下來便會聯想到聯準會可能必須透過升息來對抗通膨，而升息環境對黃金相對不利。

她表示，黃金本身不會產生利息，因此在高利率環境下，資金通常會流向其他更容易產生收益的資產。相較之下，黃金在降息循環中會比較有利。

她進一步指出，也正因為市場出現升息預期，資金這次並未大量湧入黃金。不過，若從長線角度來看，她仍然維持看多黃金的觀點。原因包括各國央行仍持續增持黃金，以因應去美元化趨勢；另外，黃金本身的稀有性也不會因為戰爭而改變。

從資產配置角度來看，詹璇依認為，投資人目前仍可持續保有手中的黃金部位。不過若從短線避險需求來看，黃金現階段確實沒有明顯發揮作用。她也提醒，黃金在今年年初已再創高點，若當時是為了搶短線而進場，現在就可能面臨一波修正壓力。

對於後續操作，她建議投資人現階段可先「停看聽」，等待整體局勢更明朗後，再評估是否進一步加碼；至於目前手中已持有的黃金，則可先續抱觀察。

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