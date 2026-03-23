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油價原應漲15元？卓榮泰喊「跟中油說謝謝」網炸鍋：拿納稅錢補貼謝什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
國內汽柴油調漲，行政院長卓榮泰指中油已吸收13.2元成本呼籲民眾感謝，卻引發PTT股板網友反彈質疑最終仍是全民買單。行政院／提供
國內汽柴油調漲，行政院長卓榮泰指中油已吸收13.2元成本呼籲民眾感謝，卻引發PTT股板網友反彈質疑最終仍是全民買單。行政院／提供

國際油價受中東戰事影響持續攀升，中油宣布23日起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元。行政院長卓榮泰表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，還說民眾「經過加油站，要跟中油說聲謝謝」。這番說法一出，立刻在PTT股板掀起大量討論，不少人關注的不只是油價本身，更擔心後續能源成本、企業獲利與整體物價是否還會再往上墊高。

卓榮泰22日出席活動時提到，政府現階段的重要工作是穩定民生，包括物價、油價與天然氣價格。他指出，這次汽油雖然調漲1.8元，但若完全依國際油價反映，應該要漲15元，等於政府吸收13.2元，中油本周約吸收34億元，自2月28日至今三周合計吸收金額接近65億元。他也強調，政府之後會用有效方式協助中油財務，不讓中油承受過大壓力，希望與國人一起度過這段時間。

不過，多數網友第一時間並不買單，焦點幾乎都放在「誰才是最後買單的人」。有人直言「我有花錢買的還要說謝謝」、「全民買單 要謝啥」、「到時候還不是拿人民納稅錢去補」、「是要跟納稅人說謝謝吧」、「中油補貼的錢不是納稅人的錢嗎？說什麼東西」。也有人認為，若真要反映成本，就應直接讓價格市場化，「那就漲價啊，拿錢買的還要說謝謝？」、「有種就漲阿」、「有本事你漲10元阿 看你坐不坐得住」、「不爽就漲15元啊」。

也有部分留言從產業與市場面切入，認為真正值得注意的是能源價格上升後，對企業與股市的連鎖影響。像是有人提到「民間有補助 企業用的能源有嗎？ 沒有的話 EPS展望是不是要全部下調？」、「油價一漲 萬物皆漲 還有人覺得沒什麼？」、「原價漲15 特價13元 只漲1.8元 知道 利差多巨大嗎」。另有網友指出，若政府不出手壓抑油價，短期內對民生與物價衝擊恐怕更明顯，因此才會出現「平抑物價，一堆人那邊嗆，不平抑物價又要罵」這類看法，顯示留言區雖以反彈聲浪為主，但仍存在理性討論空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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