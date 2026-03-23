哲哲深夜示警！今天台股恐狂殺999點…美債破底與戰局惡化引爆危機

分析師郭哲榮於周末深夜發布最新影音，示警今天台股恐面臨大幅下跌的風險，甚至不排除大跌999點的可能性。他強調這次市場狀況與以往不同，除非國際戰局出現瞬間反轉，否則台股下跌機率極高，呼籲投資人提高警覺。

郭哲榮指出，美債TLT（美債ETF）已創下今年新低。雖然台灣發行的美債ETF因美元計價，在台幣貶值預期下表現可能相對抗跌，但整體美債跌勢已經確立。他分析，市場已開始預期今年底不僅不會降息，甚至可能面臨升息，資金動向恐重演2022年因通膨引發的資金退潮。

他警告，若台股如2022年烏俄戰爭爆發時般重挫，跌幅若達20%至25%，指數恐下探至7000點至8500點區間；此外，美國20年期公債殖利率已逼近5%，相較之下，若台積電等權值股殖利率不到2.5%，對資金的吸引力將大幅降低。

國際股市方面，郭哲榮觀察到歐洲股市與日本股市皆已出現破底危機。他提及日本知名散戶大神CIS在推特上以「末日」形容當前股市，雖其預測準確度見仁見智，但也反映了市場部分悲觀情緒。

針對台灣股市現況，郭哲榮認為目前台股主要靠散戶融資與記憶體族群支撐。然而，記憶體大廠如美光（Micron）、三星與SK海力士陸續與客戶簽訂三至五年的長約，此舉雖能穩定獲利，卻可能限縮未來的股價想像空間，情況宛如過去的被動元件與航運股。若利多消息公布後股價不漲反跌，將是準備轉為空頭的警訊。

在地緣政治與能源危機部分，郭哲榮表示中東戰局比外界想像得更為嚴重，荷莫茲海峽的通行受阻將持續推升原油與天然氣價格，進而導致塑化原料成本飆漲。他也提及政府近期計畫讓核二與核三廠復工，顯示台灣確實面臨缺電與能源危機。他對此政策表示支持，認為減少火力發電有助於改善空氣汙染，進而降低民眾罹患肺結節與肺癌的風險，並順帶呼籲民眾應定期進行LDCT（低劑量電腦斷層）健康檢查。

最後，郭哲榮重申自己的看空立場是為了提醒投資人避開風險，保留資金以待未來低檔買進的機會。他預期四月份可能會出現做多的時機，但在今天若面臨大跌，建議投資人切勿輕易進場承接。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。