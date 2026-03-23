快訊

護國寶魚禁居民接水管？雪管處發「踩紅線」告知書 措詞惹怒南山部落

馬斯克喊讓台積等IC巨擘變小蝦米 本周開盤前5件國際事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

哲哲深夜示警！今天台股恐狂殺999點…美債破底與戰局惡化引爆危機

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮警告多重利空恐重擊台股，呼籲投資人今天逢大跌切勿輕易接刀，應保留資金等待4月買點。中央社
分析師郭哲榮警告多重利空恐重擊台股，呼籲投資人今天逢大跌切勿輕易接刀，應保留資金等待4月買點。中央社

分析師郭哲榮於周末深夜發布最新影音，示警今天台股恐面臨大幅下跌的風險，甚至不排除大跌999點的可能性。他強調這次市場狀況與以往不同，除非國際戰局出現瞬間反轉，否則台股下跌機率極高，呼籲投資人提高警覺。

郭哲榮指出，美債TLT（美債ETF）已創下今年新低。雖然台灣發行的美債ETF因美元計價，在台幣貶值預期下表現可能相對抗跌，但整體美債跌勢已經確立。他分析，市場已開始預期今年底不僅不會降息，甚至可能面臨升息，資金動向恐重演2022年因通膨引發的資金退潮。

他警告，若台股如2022年烏俄戰爭爆發時般重挫，跌幅若達20%至25%，指數恐下探至7000點至8500點區間；此外，美國20年期公債殖利率已逼近5%，相較之下，若台積電等權值股殖利率不到2.5%，對資金的吸引力將大幅降低。

國際股市方面，郭哲榮觀察到歐洲股市與日本股市皆已出現破底危機。他提及日本知名散戶大神CIS在推特上以「末日」形容當前股市，雖其預測準確度見仁見智，但也反映了市場部分悲觀情緒。

針對台灣股市現況，郭哲榮認為目前台股主要靠散戶融資與記憶體族群支撐。然而，記憶體大廠如美光（Micron）、三星與SK海力士陸續與客戶簽訂三至五年的長約，此舉雖能穩定獲利，卻可能限縮未來的股價想像空間，情況宛如過去的被動元件與航運股。若利多消息公布後股價不漲反跌，將是準備轉為空頭的警訊。

在地緣政治與能源危機部分，郭哲榮表示中東戰局比外界想像得更為嚴重，荷莫茲海峽的通行受阻將持續推升原油與天然氣價格，進而導致塑化原料成本飆漲。他也提及政府近期計畫讓核二與核三廠復工，顯示台灣確實面臨缺電與能源危機。他對此政策表示支持，認為減少火力發電有助於改善空氣汙染，進而降低民眾罹患肺結節與肺癌的風險，並順帶呼籲民眾應定期進行LDCT（低劑量電腦斷層）健康檢查。

最後，郭哲榮重申自己的看空立場是為了提醒投資人避開風險，保留資金以待未來低檔買進的機會。他預期四月份可能會出現做多的時機，但在今天若面臨大跌，建議投資人切勿輕易進場承接。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00878、0056存股族跳車、00918逆勢增加！懶錢包：若追求資產成長...別為領息錯過報酬

不是有錢才存股！杉本揭密100張00878存法：月存1萬、小資族11年也能達標

趁00922高溢價轉進0050…1天拉開近11萬差距！套利神操作實測大公開

買009816不配息一定贏0050？達人破解迷思：跌時賣零股超心痛

相關新聞

哲哲深夜示警！今天台股恐狂殺999點…美債破底與戰局惡化引爆危機

分析師郭哲榮警告，今天台股可能面臨高達999點的下跌風險，並指出美債與國際戰局惡化影響市場信心。他建議投資人提高警覺，並謹慎觀望後市走向。

趁人民幣匯率大震撼…神祕36歲當沖客原本會破產 預測神準淨賺8億

沒有投資股票的人，大概不明白我在說什麼，但我想跟大家聊聊當時我的事蹟。當時我的確孤注一擲，還在網路論壇寫下…

台灣之光衝勁不見了？股民嘆：有一種距離叫「台積電與2000元」

近期受到國際局勢與通膨疑慮影響，全球股市震盪加劇，台積電股價近日自高點回落，今（20）日開盤上漲10元至1860元，但距離市場關注的2000元整數關卡仍有差距，引發投資人熱議。

甲骨文與博通財報透端倪！詹璇依揭AI真實需求：科技股回檔就是買點

台股近期波動加劇，投資人關注進場機會。財經主持人詹璇依指出，若基本面未變，股價回檔可能成為價值投資機會，並以甲骨文與博通的財報為例，強調AI需求持續增長。

光碟片也搭上AI熱潮？網驚訝報價10年首漲：炒到骨董類股

受AI帶動記憶體供應吃緊影響，光碟片產業罕見出現近10年來首見的報價調漲，首季漲幅超過10%，下一季還可能續漲，引發PTT股板熱議，好奇光碟片產業這波上漲究竟是「最後一段」還是「剛要起漲」，但多數網友第一時間並非看好產業前景，而是對題材本身感到錯愕，質疑市場是否已進入「什麼都能炒」的階段。

玉山金配息1.4元股價卻跌？不敗教主陳重銘揭密：這原因讓本益比校正回歸

玉山金配息1.4元，但股價卻出現下跌，市場解讀為因本益比修正。專家陳重銘分析，配息結構轉變為現金股利，投資人根據殖利率評價股價，影響股市表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。