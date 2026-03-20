甲骨文與博通財報透端倪！詹璇依揭AI真實需求：科技股回檔就是買點

＊原文發文時間為3月14日

財經主持人詹璇依在影音中指出，近期台股波動加劇，出現單日大漲或大跌的情況，也讓不少投資人關注是否有進場機會。

詹璇依表示，相較之下，美股已盤整一段時間，市場處於相對整理階段，投資人應回頭檢視基本面是否出現變化。

她指出，若基本面未改變，股價回檔反而可能形成價值投資的機會。

詹璇依進一步以甲骨文財報為例說明，該公司公布財報後股價隔日上漲約10%，並提到AI雲端需求快速成長，資料中心建設速度甚至跟不上需求。

她也指出，甲骨文未完成訂單金額達5,530億美元，代表相關AI算力需求尚未完全轉化為營收，顯示訂單仍在累積。

此外，她提到博通則聚焦客製化晶片（ASIC）發展，並預估2027年營收有機會達1,000億美元，反映市場對AI應用需求的延續。

詹璇依認為，從兩家公司財報與展望來看，AI仍為市場主軸，短期內未見泡沫跡象；若不熟悉個股操作，可透過科技基金或科技ETF參與，並指出目前仍處於相對低檔區間。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。